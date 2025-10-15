Mercedes bestätigt Russell und Antonelli - aber erst einmal nur für 2026

(Motorsport-Total.com) - Nachdem Teamchef Toto Wolff öffentlich bereits mehrfach betont hatte, auch in der Formel-1-Saison 2026 mit seinen Fahrern George Russell und Andrea Kimi Antonelli weiterzumachen, hat Mercedes das am Mittwoch auch endlich offiziell bestätigt.

© LAT Images Kimi Antonelli und George Russell werden auch 2026 für Mercedes fahren Zoom Download

"Die Bestätigung unserer Fahrerpaarung war immer nur eine Frage des Zeitpunkts, nicht des Ob. Wir wollten uns Zeit nehmen, die Verhandlungen ordnungsgemäß führen und sicherstellen, dass alle Seiten zufrieden sind. Ich bin froh, dass uns das gelungen ist", erklärt Wolff.

"George und Kimi haben sich als starkes Duo erwiesen, und wir freuen uns darauf, unseren Weg gemeinsam fortzusetzen. Unser Fokus liegt nun auf den verbleibenden sechs Rennen des Jahres, in denen wir um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung kämpfen, sowie auf dem Jahr 2026 und dem Beginn einer neuen Ära in der F1."

Durch die Vertragsverlängerung wird Antonelli im kommenden Jahr in seine zweite Saison in der Formel 1 und mit Mercedes gehen. Für Teamkollege Russell wird es bereits die achte Saison in der Königsklasse, davon die fünfte im Mercedes-Werksteam.

Der inzwischen 27-jährige Brite kam 2019 zunächst mit Mercedes-Kundenteam Williams in die Formel 1 und durfte 2020 einmalig den damals an Corona erkrankten Lewis Hamilton beim Großen Preis von Sachir in Bahrain im Werksteam ersetzen.

Seit 2022 geht er regulär für die Silberpfeile an den Start und holte seitdem einen Sprint- und fünf Grand-Prix-Siege in der Formel 1. Sein erst 19-jähriger Teamkollege Antonelli stand beim Kanada-Grand-Prix in diesem Jahr als Dritter bislang einmal auf dem Podium.

"Ich bin sehr stolz darauf, unseren gemeinsamen Weg fortzusetzen", so Russell, der betont: "Nächstes Jahr werde ich seit zehn Jahren bei Mercedes unter Vertrag stehen, seit ich 2017 erstmals unterschrieben habe. Es war bisher eine lange und erfolgreiche Partnerschaft mit dem Team und ich bin gespannt, was vor uns liegt."

Teamkollege Antonelli ergänzt: "Ich freue mich riesig, auch in Zukunft Teil des Teams zu sein. In meiner ersten Saison in der Formel 1 habe ich sowohl in guten als auch in schwierigen Momenten viel gelernt."

"All das hat mich nicht nur als Fahrer, sondern auch als Teamkollege stärker gemacht. Ich möchte mich bei Toto und allen in Brackley und Brixworth für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihr Vertrauen in mich bedanke", so der Italiener.

Knackpunkte in den Verhandlungen zwischen Russell und Mercedes sollen die Anzahl der Marketingtermine und auch die Vertragslaufzeit gewesen sein. Daher zogen sich die Gespräche zwischen den Parteien deutlich länger, als es viele erwartet hatten.

So hatte Toto Wolff bereits vor der Formel-1-Sommerpause bei Sky erklärt: "Niemand braucht sich Sorgen machen. Alles [ist] gut. Wir machen so weiter." Offiziell hat man das nun aber erst mehr als zwei Monate später verkündet.

Offen bleibt zudem, wie es 2027 weitergeht. Denn in der offiziellen Pressemitteilung ist erst einmal nur die Rede davon, dass man 2026 mit beiden Piloten weitermachen wird.