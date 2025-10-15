Welche nette Geste von Fernando Alonso seinen Mechanikern fast den Job kostete

(Motorsport-Total.com) - Wollte Fernando Alonso in der Saison 2007 tatsächlich seine McLaren-Mechaniker bestechen, um sich im WM-Duell gegen Lewis Hamilton einen Vorteil zu verschaffen? Es ist eine jener legendären Anekdoten aus der Formel 1, die in den vergangenen Jahren immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt hat.

Nürburgring 2007: Damals hat Fernando Alonso Umschläge mit Bargeld verteilt

Nun ist laut der spanischen Marca ein Interview mit Alonsos damaligem Renningenieur Mark Slade aufgetaucht, das neue Einblicke in den Vorfall gibt. Der Brite, der zuletzt für Haas tätig war, schildert darin, wie sich die Situation damals genau abgespielt hat.

"Am Nürburgring 2007 kam Fernando am ersten Tag zu mir und sagte: 'Kannst du mir eine Liste von allen machen, die an meinem Auto arbeiten?'", erzählt Slade. "Ich dachte: 'Okay, klar, das kann ich tun.' Dann fragte ich: 'Wie genau meinst du das?'"

"Denn es gibt ja den Mann aus dem Ersatzteillager, die Jungs, die direkt am Auto arbeiten, und dann gibt es noch andere. Man kann nicht genau sagen, wer dazugehört und wer nicht", erklärt der Ingenieur. "Also habe ich schließlich eine Liste erstellt, so gut ich konnte - inklusive des Benzinjungen, des Tankverantwortlichen und des Reifenmanns."

Wofür Alonso die Liste haben wollte, wusste Slade zunächst nicht. "Eine Weile später kam er am Morgen zurück und sagte: 'Könnten mich die Jungs auf der Liste hinten treffen?' Er wollte sich nur kurz mit seinen Jungs unterhalten, bevor das Wochenende begann."

Hamilton und Alonso kämpften damals gegeneinander um die WM-Krone

Bei diesem Treffen überreichte Alonso jedem Teammitglied einen Umschlag mit rund 1.000 Euro, offiziell als Zeichen der Wertschätzung. "Er sagte: 'Ich habe es immer gemocht, meine Gewinne mit den Jungs zu teilen, die an meinem Auto arbeiten'", erinnert sich Slade.

Alonso war 2007 gemeinsam mit Hamilton zu McLaren gekommen und wollte dem Team "damit zeigen, dass er ihre Arbeit und ihren Einsatz schätze", so der Ingenieur weiter. "Er verteilte die Umschläge, wir öffneten sie, und ich glaube, es waren jeweils 1.000 Euro drin."

McLaren reagiert sauer - und fordert Geld zurück

Eine Geste, die bei der damaligen Teamführung von McLaren allerdings gar nicht gut ankam. "Kurze Zeit später kam Dave Ryan [damals Sportdirektor] mit einem finsteren Blick in das Motorhome und fragte mich: 'Was zum Teufel ist in der Garage passiert?'", so Slade.

"Ich sagte: 'Nun, Fernando ...' und er meinte: 'Ja, das habe ich mir gedacht. Ihr müsst das gesamte Geld abgeben - an mich, an das Team. Das ist völlig inakzeptabel, so etwas können wir in diesem Team nicht dulden'", erinnert sich der Ingenieur. "Und er fügte hinzu, dass jeder, der das Geld nicht zurückgäbe, gefeuert würde."

Slade führt den Vorfall auf die angespannte Beziehung zwischen Alonso und McLaren zurück. "Es hieß, Fernando wolle sich damit die Loyalität seiner Mechaniker erkaufen. Vielleicht bin ich naiv - für mich wirkte das nicht so", sagt er. "Ich denke, das zeigte einfach, dass Fernando und McLaren nicht zusammenpassten."

"Ich mochte Fernando sehr, und ich mochte es, mit ihm zu arbeiten. Er war ein guter Kerl." Nach der Saison 2007 trennten sich Alonso und McLaren aufgrund von Unstimmigkeiten schon wieder. Der Spanier blieb überzeugt, dass das Team nur ein Auge auf seinen damaligen Teamkollegen Lewis Hamilton hatte.