George Russell vor neuem Mercedes-Vertrag: Toto Wolff verrät aktuellen Stand

(Motorsport-Total.com) - Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat bestätigt, dass die Vertragsverhandlungen mit George Russell für die Formel-1-Saison 2026 kurz vor dem Abschluss stehen. "Wir sind super nah dran. So etwas in der Art", erklärte Wolff gegenüber Sky Sports F1 am Rande des Großen Preises von Singapur.

Russell, der am Samstag die Poleposition für das Rennen in Singapur eroberte, liegt aktuell mit 212 Punkten auf Rang vier der Fahrerwertung. Der Vertrag des Briten mit Mercedes läuft jedoch zum Ende der laufenden Saison aus.

Nachdem Gespräche mit dem viermaligen Weltmeister Max Verstappen Anfang des Jahres beendet wurden, liegt der Fokus des Teams nun darauf, Russell und Rookie Andrea Kimi Antonelli auch im kommenden Jahr zu halten. Eine Vertragsverlängerung mit dem jungen Italiener hatte Wolff vor kurzem mehr oder weniger bestätigt.

Russell befindet sich dabei in einer besonderen Situation, da Mercedes zugleich als sein Management fungiert. "Während meiner gesamten Karriere bis zum vergangenen Jahr hat mich das Team enorm unterstützt und mir großartige Chancen gegeben. Unsere Ziele waren stets aufeinander abgestimmt. Was im besten Interesse des Teams war, war auch in meinem besten Interesse", erklärte Russell vor dem Großen Preis von Ungarn.

"In den vergangenen sechs Monaten war die Situation jedoch etwas einzigartig. Ich hatte in dieser Hinsicht nicht viel Einfluss, und vielleicht waren die Interessen zeitweise nicht ganz deckungsgleich. Das hat für mich ein gewisses Risiko bedeutet, aber meine Aufgabe war es, durch Leistung dieses Risiko zu verringern", so der Brite weiter.

Russell betonte zudem, dass er weiterhin Vertrauen in Teamchef Wolff und Mercedes habe. "Ich wünsche mir nicht, dass es so weit kommt, dass ich meine Karriere selbst in die Hand nehmen muss. Ich vertraue Toto und dem Team weiterhin, dass sie mich unterstützen, solange ich meine Leistung bringe. Darauf konzentriere ich mich. Natürlich waren die vergangenen Monate für Kimi und mich nicht die beruhigendsten, was unsere Zukunft betrifft, und das war teilweise etwas widersprüchlich."

Trotz der bisherigen Dominanz von McLaren in der Saison 2025 konnte Russell den Großen Preis von Kanada gewinnen und stand insgesamt siebenmal auf dem Podium.