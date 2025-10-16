  • 16. Oktober 2025 · 11:18 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Mark Mann-Bryans, Übersetzung: Markus Lüttgens

Toto Wolff verrät, warum Antonelli kein Risiko für Mercedes war

Toto Wolff erklärt, warum die Beförderung von Rookie Kimi Antonelli kein Risiko war - und welche entscheidende Rolle George Russell dabei spielt

(Motorsport-Total.com) - Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat erklärt, warum die Entscheidung, Formel-1-Rookie Andrea Kimi Antonelli als Nachfolger von Lewis Hamilton zu verpflichten, für ihn kein Risiko darstellte. Der Grund dafür sei George Russell, so Wolff beim "Autosport Business Exchange: New York".

Foto zur News: Toto Wolff verrät, warum Antonelli kein Risiko für Mercedes war

© Getty Images

Toto Wolff beim Wolff beim "Autosport Business Exchange" in New York Zoom Download

Mercedes hatte vor dem Großen Preis der USA bestätigt, dass Russell und Antonelli auch 2026 gemeinsam für das Team an den Start gehen werden. Damit endete eine Phase intensiver Spekulationen über die künftige Fahrerpaarung der Silberpfeile.

"Zunächst einmal gab es viel Aufregung darüber, dass Lewis geht und Kimi kommt, und über das vermeintliche Risiko, das wir eingehen. Tatsächlich war es aber gar kein großes Risiko, weil wir George haben", sagte Wolff in New York.

"Russell wurde oft unterschätzt"

Russell, der in dieser Saison bereits zwei Grands Prix gewonnen hat, habe seiner Meinung nach in den vergangenen Jahren nicht immer die Anerkennung erhalten, die er verdiene.

Anzeige
Mercedes AMG Petronas Fanartikel
George Russell Mercedes AMG Petronas W13 Formel 1 Sieger Brasilien GP 2022 Limitierte Edition 1:43
George Russell Mercedes AMG Petronas W13 Formel 1 2022 Limitierte Edition 1:18
Mercedes-AMG Petronas Fahne
Jetzt Mercedes AMG Petronas Fanartikel kaufen

"Er wurde oft unterschätzt, vielleicht auch wegen seiner eher introvertierten Persönlichkeit. Und wenn dein Teamkollege Lewis Hamilton heißt, bekommst du zwangsläufig weniger Aufmerksamkeit. Wenn George den Mode-Stil von Lewis übernommen hätte, wäre er vielleicht öfter fotografiert worden, aber das ist einfach nicht seine Art", so Wolff weiter.

Der Brite habe inzwischen gezeigt, warum er zu den besten Fahrern der aktuellen Generation gehöre. Neben den McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris sowie Max Verstappen ist Russell der einzige Fahrer, der 2025 ein Rennen gewinnen konnte.

Wolff erwartet 2026 "sehr gute Saison" von Antonelli

Antonelli erlebte in seiner Debütsaison dagegen ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Dennoch ist Wolff überzeugt, dass der junge Italiener langfristig die richtige Wahl war.

Andrea Kimi Antonelli: Sein Weg in die Formel 1

"Wir wussten, dass es für ihn in seinem ersten Jahr schwierig wird. Diese Autos mit Ground-Effect-Aerodynamik sind anspruchsvoll, die Reifen schwierig zu verstehen, und viele Strecken kannte er noch nicht. Dazu kam ein enormer Mediendruck. In Italien wartet man seit 50 oder 60 Jahren auf einen Weltmeister", erklärte der Teamchef.

Trotz dieser Herausforderungen habe Antonelli bereits einige starke Leistungen gezeigt. "Das Highlight war sicher die Poleposition im Sprint von Miami und das Podium in Montreal. Natürlich gab es auch schwierige Rennen, aber das gehört zur Entwicklung", so Wolff.

Für 2026 erwartet der Österreicher eine gereifte Version seines Nachwuchstalents. "Der Mediendruck in Europa war enorm. Wir haben daraus gelernt und ihn zuletzt etwas abgeschirmt. Die letzten beiden Rennen waren wirklich stark, und im nächsten Jahr wird er mit ganz anderen Voraussetzungen starten. Ich bin sicher, das wird eine sehr gute Saison", sagte Wolff abschließend.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Mercedes bestätigt Russell und Antonelli - aber erst einmal Mercedes bestätigt Russell und Antonelli - aber erst einmal nur für 2026
Foto zur News: Vertrags-Poker? Warum Toto Wolff bei George Russell die Ruhe Vertrags-Poker? Warum Toto Wolff bei George Russell die Ruhe weg hat
Foto zur News: George Russell vor neuem Mercedes-Vertrag: Toto Wolff verrät George Russell vor neuem Mercedes-Vertrag: Toto Wolff verrät aktuellen Stand
Foto zur News: Russells Vertragspoker bei Mercedes: "Es muss fair sein" Russells Vertragspoker bei Mercedes: "Es muss fair sein"
Foto zur News: Vertragspoker bei Mercedes: Darum zögert George Russell noch Vertragspoker bei Mercedes: Darum zögert George Russell noch
Foto zur News: Übersicht: Die Fahrer und Teams der Formel-1-Saison 2026 Übersicht: Die Fahrer und Teams der Formel-1-Saison 2026
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die Formel-1-Sonderdesigns in der Saison 2025
Die Formel-1-Sonderdesigns in der Saison 2025
Foto zur News: Sonderdesign von Williams für den Grand Prix der USA in Austin
Sonderdesign von Williams für den Grand Prix der USA in Austin
Foto zur News: Aston-Martin-Speziallackierung für das Rennen in Austin
Aston-Martin-Speziallackierung für das Rennen in Austin
Foto zur News: Racing-Bulls-Sonderlackierung für den US-Grand-Prix in Austin
Racing-Bulls-Sonderlackierung für den US-Grand-Prix in Austin
Foto zur News: Die Vertragslaufzeiten der aktuellen Formel-1-Fahrer
Die Vertragslaufzeiten der aktuellen Formel-1-Fahrer
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: "Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
"Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
Foto zur News: Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Foto zur News: Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Mehr Videos
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
 
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com
Anzeige motor1.com