  • 24. September 2025 · 08:53 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Business
    von Sönke Brederlow

Warum Audi-Chef Döllner den F1-Einstieg erst ablehnte - und jetzt überzeugt ist

Audi-Chef Gernot Döllner stand dem Formel-1-Einstieg anfangs kritisch gegenüber: Warum sich die Meinung mittlerweile geändert hat und er Audi nun für bereit hält

(Motorsport-Total.com) - Im August 2022 gab Audi beim Großen Preis von Belgien bekannt, zur Saison 2026 in die Formel 1 einzusteigen. Eine Entscheidung, die nicht auf das Konto von Gernot Döllner geht. Im Gegenteil: Der heutige Audi-Chef, der erst im September 2023 die Führung übernahm, stand dem Projekt anfangs sogar kritisch gegenüber.

Foto zur News: Warum Audi-Chef Döllner den F1-Einstieg erst ablehnte - und jetzt überzeugt ist

© AUDI AG

Gernot Döllner ist vom Audi-Einstieg in die Formel 1 mittlerweile überzeugt Zoom Download

"Ja, das stimmt", verrät Döllner in einem aktuellen Interview mit der britischen Zeitung The Independent. "In meiner Rolle als Leiter der Strategie im Volkswagen-Konzern war ich gegenüber der Formel 1 ziemlich skeptisch." Doch seine Haltung zum Formel-1-Einstieg von Audi (alle Details dazu im Überblick) änderte sich.

"Dann kam ich zu Audi und nachdem andere Dinge sortiert waren, hatten wir die Zeit, wirklich zu analysieren, wo wir stehen. Und das Team hat mich überzeugt, dass die Formel 1 der richtige Weg ist", betont der Audi-Vorstandschef, der mit dem Ansatz trotzdem nicht vollends zufrieden war.

Audi-Ansatz war anfangs nicht stark genug

"Wir haben gesehen, dass unser Ansatz nicht stark genug war. Und in der Formel 1 gibt es zwei Wege: Entweder man macht es richtig oder man steigt aus. Halbherzigkeit bedeutet, dass man im hinteren Teil des Feldes fährt. Also entschieden wir, den Prozess zu beschleunigen und Sauber zu hundert Prozent zu übernehmen."

Im März 2024 bestätigten die Ingolstädter, die sich zunächst nur mit 75 Prozent beteiligen wollten, die komplette Übernahme von Sauber. "Wir holten die Katarer als starken Partner, stellten das Team mit Mattia Binotto [Leiter des Audi-F1-Projekts] und Jonathan Wheatley [Teamchef] auf - zwei großartige Führungspersönlichkeiten in der Formel 1."

Foto zur News: Warum Audi-Chef Döllner den F1-Einstieg erst ablehnte - und jetzt überzeugt ist

© Audi AG

Audi hat sich für den Formel-1-Einstieg die Unterstützung aus Katar gesichert Zoom Download

"Nico Hülkenberg war bereits entschieden, als ich kam, und dann beschlossen wir, mutig zu sein und einen jungen Fahrer zu nehmen", sagt Döllner mit Blick auf Gabriel Bortoleto. "Und ich denke, wir haben den besten Rookie gewählt. Er ist einfach ein herausragendes Talent, kombiniert mit enormem Fleiß."

Ein Grund für den Einstieg von Audi in die Formel 1 sind auch die neuen Regeln, die ab 2026 in Kraft treten. Die kleineren und leichteren Autos mit neuer Aerodynamik, die von effizienteren Motoren mit mehr elektrischer Leistung angetrieben werden, konnten Audi offenbar überzeugen.

Audi-Chef: "Niemand träumt vom Gewinnen"

Mit der angepassten Strategie, einem neu aufgestellten Team für die Zukunft und dem Hintergrund von Sauber, die sich zuletzt deutlich steigern konnten, sieht Döllner den Rennstall für den Übergang zu einem Audi-Werksteam und den neuen Regeln ab 2026 gut vorbereitet.

"Ich denke, wir haben ein gutes Ausgangs-Set-up, und nächstes Jahr ist ein großer Moment - die größte Reglementänderung aller Zeiten", erinnert der Audi-CEO. "Wir haben ein komplett neues Triebwerk und ein komplett neues Chassis-Reglement. Es ist die größte Veränderung in der Formel 1 überhaupt."

Foto zur News: Warum Audi-Chef Döllner den F1-Einstieg erst ablehnte - und jetzt überzeugt ist

© LAT Images

Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg fahren 2026 für Audi Zoom Download

Eine Prognose für 2026 wagt Döllner allerdings nicht. "Niemand weiß, wo er steht. Aber niemand träumt vom Gewinnen. Für uns befindet sich das Team im Aufbau", mahnt er zur Zurückhaltung. "Mattia und Jonathan machen dort einen großartigen Job, indem sie Talente ins Team bringen."

"Aber was die schiere Größe betrifft, sind wir bei den organisatorischen Stärken nur zwei Drittel der anderen Teams. Wir haben etwa 700 Leute, die Topteams 1.100." Eine schnelle Aufstockung scheint unwahrscheinlich, zumal Audi bis Ende 2029 insgesamt 7.500 Arbeitsplätze in Deutschland streichen wird.

Döllner: Formel-1-Einstieg wird Audi beflügeln

Wie sich diese Stellenstreichung mit dem Formel-1-Programm in Einklang bringen lässt? "Natürlich haben wir Effizienzprogramme im Kernunternehmen und gleichzeitig den Einstieg in die Formel 1", sagt Döllner. "Wir sehen das als gute Investition für uns. Sie wird die Marke in eine starke Position bringen."

"Motorsport und Audi passen perfekt zusammen, und er wird auch unser Unternehmen beflügeln. Und es gibt viel zu lernen, nicht nur in Sachen Technologie. Aus technologischer Sicht lernt man vor allem, dass Effizienz ein zentrales Thema in der Formel 1 ist - und Effizienz ist auch ein Topthema in unseren Serienprodukten."

"Aber am meisten lernen wir in Sachen Führung und Teamarbeit: wie Geschwindigkeit organisiert ist, wie schnelle Entscheidungen organisiert sind", so Döllner, der weiterhin überzeugt ist: Am 6. März 2026 wird Audi in Melbourne nicht nur das Formel-1-Debüt feiern, sondern den Beginn eines neuen Kapitels in der Unternehmensgeschichte.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Hinter den Kulissen: Sauber, Audi und die Machtspiele in der Hinter den Kulissen: Sauber, Audi und die Machtspiele in der Formel 1
Foto zur News: Audi startet mit Adidas: Doppelschlag der deutschen Giganten Audi startet mit Adidas: Doppelschlag der deutschen Giganten in der F1
Foto zur News: Erklärt: Was macht eigentlich ein Formel-1-Teamchef? Erklärt: Was macht eigentlich ein Formel-1-Teamchef?
Foto zur News: Audi in der Formel 1: Alles über den Einstieg 2026 Audi in der Formel 1: Alles über den Einstieg 2026
Foto zur News: Audi-CEO Gernot Döllner: "Die Zukunft wird definitiv Audi-CEO Gernot Döllner: "Die Zukunft wird definitiv elektrisch sein"
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die Fahrer mit Podestplätzen für Ferrari, McLaren und Williams
Die Fahrer mit Podestplätzen für Ferrari, McLaren und Williams
Foto zur News: Baku: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Baku: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Foto zur News: Die letzten 20 Rennen, in denen der WM-Führende ausgefallen ist
Die letzten 20 Rennen, in denen der WM-Führende ausgefallen ist
Foto zur News: Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Foto zur News: F1: Grand Prix von Aserbaidschan (Baku) 2025
F1: Grand Prix von Aserbaidschan (Baku) 2025
Sonntag
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Foto zur News: Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Foto zur News: Nordschleifen-Debüt: Hat Max Verstappen seinen "Führerschein" bekommen?
Nordschleifen-Debüt: Hat Max Verstappen seinen "Führerschein" bekommen?
Foto zur News: Max in der "Grünen Hölle": Kann der F1-Champion auch dort gewinnen?
Max in der "Grünen Hölle": Kann der F1-Champion auch dort gewinnen?
Mehr Videos
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
 
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
Anzeige motor1.com