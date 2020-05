Keine Ausnahmeregelung für die Formel 1: Chancen für Silverstone schwinden

Das bedeutet: An dem oder den Rennen in Silverstone festzuhalten, das wäre ein Risiko für die Formel 1. Deshalb arbeitet die Rennserie bereits an Alternativen mit möglichen Rennen am Hockenheimring in Deutschland und am Hungaroring in Ungarn .

