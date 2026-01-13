Kampf um die Kilos: Warum Gewicht 2026 wieder ein Thema ist

(Motorsport-Total.com) - Wenn die neueste Generation der Formel-1-Autos Ende Januar zum ersten gemeinsamen Shakedown nach Barcelona kommt, dann könnte Gewicht wieder einmal zu einem großen Thema werden. Denn aktuell sagen Erwartungen, dass nur wenige Boliden das Mindestgewicht für 2026 einhalten werden.

Im Zuge der Regelreform für 2026, die eine Abkehr von der starken Abhängigkeit vom Ground-Effect sowie einen deutlich größeren elektrischen Anteil an den Hybridantrieben vorsieht, gilt eine Reduzierung des Mindestgewichts seit Langem als entscheidender Leistungsfaktor.

Das Mindestgewicht der Autos für die neue Regelära wurde auf 768 Kilogramm festgelegt - 32 Kilogramm weniger als das Limit von 800 Kilogramm für 2025. Das geschieht trotz eines schwereren Batteriesystems, das notwendig ist, um eine nahezu 50:50-Aufteilung zwischen Verbrennungsmotorleistung und elektrischer Energie aus dem erweiterten MGU-K-System zu ermöglichen.

Kleinere Fahrzeugabmessungen und schmalere Reifen sollen jedoch helfen, Gewicht einzusparen. Ab 2026 wird der maximale Radstand um 200 Millimeter auf 3.400 Millimeter reduziert, zudem sinkt die Fahrzeugbreite von 2.000 auf 1.900 Millimeter.

Die FIA ist bestrebt, das Fahrzeuggewicht weiter deutlich zu senken, nachdem es in den vergangenen zwei Jahrzehnten um mehr als 200 Kilogramm angestiegen ist. Dennoch zeigten sich die Teams überrascht über die aggressive Gewichtsreduzierung, die neben Aerodynamik, Antrieb und Energierückgewinnung ein weiteres wichtiges Performance-Feld sein wird.

Zum Jahreswechsel glauben noch immer zahlreiche Teamvertreter, dass das Limit von 768 Kilogramm für die meisten Teams auf absehbare Zeit schwer zu erreichen sein wird. Da jedes zusätzliche Gewicht von zehn Kilogramm etwa drei Zehntelsekunden pro Runde kostet, könnte dies die frühe Hackordnung erheblich beeinflussen.

"Es wäre interessant zu wissen, wo die anderen stehen, aber ich denke, die meisten werden übergewichtig sein", sagt Williams-Teamchef James Vowles. "Das ist einfach die Realität. Es ist ein sehr ehrgeiziges Ziel, aber es ist machbar. Ich kann mir vorstellen, dass wir fünf bis zehn Monate nach Veröffentlichung der Regeln an einem vernünftigen Punkt sind, deshalb bin ich entspannt."

FIA stellt weitere Erleichterung in Aussicht

Auch Mercedes' leitender Renningenieur Andrew Shovlin bestätigt, dass das Gewicht weiterhin ein großes Thema ist: "Gewicht ist eine riesige Herausforderung. Das Limit wurde nicht durch das Addieren einzelner Komponenten festgelegt, sondern schlicht vorgegeben", sagt er.

"Es ist deutlich günstiger, Gewicht zu reduzieren, bevor Teile gefertigt werden, als nachdem die Autos gebaut sind und sich bereits Bauteile im Umlauf befinden", so Shovlin. "In früheren Regelzyklen lagen die Teams zu Beginn zehn bis 20 Kilogramm über dem Limit, was teuer ist und die Entwicklung behindert. Unser Ziel ist es, so nah wie möglich am Mindestgewicht zu starten."

FIA-Monoposto-Direktor Nikolas Tombazis zeigte sich Anfang 2025 zuversichtlich, dass das Gewicht der Autos in zukünftigen Regelwerken noch weiter gesenkt werden könnte. Das sei auch einer der Gründe für die im vergangenen Jahr geführten Sondierungsgespräche über eine mögliche Rückkehr zu Saugmotoren mit deutlich kleinerem ERS-Anteil ab 2030 oder später gewesen.

"Wir alle hätten gerne deutlich leichtere Autos", sagte Tombazis. "Einige der diskutierten Lösungen bei künftigen Antriebskonzepten würden zu erheblich leichteren Fahrzeugen führen - genau das, was sich alle wünschen. Es ist immer ein Abwägen zwischen Kosten, technologischer Freiheit und dem Innovationsanspruch der Formel 1, Umweltaspekten und der Attraktivität des Sports."

"Wir können bestimmte Dimensionen der Autos zurücknehmen, aber es muss möglich sein, wieder zu einem Fahrzeug zu kommen, das einfacher ist als das heutige."

Fahrer begrüßen geringeres Gewicht

Bestrebungen zur Gewichtsreduzierung werden auch von den Fahrern begrüßt, die seit Langem beklagen, dass die hohen Fahrzeuggewichte die Autos vor allem in langsamen Kurven träge machen.

"Ich denke, die aktuellen Autos sind definitiv zu schwer, sie sind zu groß, und der Ground-Effect sowie die Fahrhöhen, mit denen wir unterwegs sind, machen nicht wirklich Spaß zu fahren", sagt Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso, der 2001 debütierte, als die Autos noch weniger als 600 Kilogramm wogen.

Mercedes-Fahrer George Russell ergänzt: "Es geht in die richtige Richtung - die Autos werden kleiner und leichter."