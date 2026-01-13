Welches Formel-1-Team wurde eigentlich am häufigsten Letzter?

(Motorsport-Total.com) - Die Saison 2025 möchte Alpine ganz sicher nicht wiederholen. Denn obwohl der Rennstall 22 Punkte einfahren konnte, belegte er mit großem Abstand den letzten Platz in der Konstrukteurswertung. Noch vor 20 Jahren war das Team unter dem Namen Renault mit Fernando Alonso zweimal hintereinander Weltmeister geworden.

Für einen einst so erfolgreichen Rennstall ist der letzte Platz natürlich ein Debakel. Für Renault war es die erste rote Laterne in der Formel-1-Geschichte - für das "Team Enstone" hingegen nicht! Denn schon einmal war das Team das Schlusslicht in der Königsklasse: 1981.

Gut, viel gemeinsam haben Alpine und das damalige Toleman-Team nicht, das sich in seinem ersten Jahr in der Königsklasse nur zweimal überhaupt für ein Rennen qualifizieren konnte - selbst der häufig verwendete Name "Team Enstone" ist im Grunde falsch, denn dort war Toleman gar nicht stationiert.

Erst zur Saison 1992 zog Nachfolger Benetton von Witney nach Enstone, von wo aus man noch heute operiert. Somit lassen sich zwar die Wurzeln des Teams bis zu Toleman verfolgen, große Parallelen gibt es ansonsten aber nicht, sodass man durchaus mit ruhigem Gewissen behaupten kann, dass 2025 Alpines erste rote Laterne war.

Doch welches Team war in der Geschichte der Formel 1 eigentlich am häufigsten Letzter? Dieser Frage wollen wir in unserer neuen Fotostrecke nachgehen.

Die Antwort darauf zu finden, ist gar nicht so leicht, wie man anhand des Beispiels Alpine/Toleman sehen kann. Wo zieht man die Grenze? Während man das 2010 neu eingestiegene Team Virgin/Marussia/Manor durchaus zusammen betrachten kann, fällt das bei anderen Rennställen und diversen Besitzerwechseln schwerer.

Keine Fragezeichen gibt es hingegen bei Williams, die in den letzten Jahren gleich viermal den Boden der Tabelle bildeten - höchstens, wie der einstmals erfolgreichste Formel-1-Rennstall der Geschichte zu einem der schlechtesten werden konnte.

Doch wo reiht sich Williams ein - und wie oft wurde eigentlich "Lieblings-Loser" Minardi Letzter? Das verrät euch die Fotostrecke. Spoiler: Es ist gar nicht so oft, wie man eigentlich vermuten würde.

Die Anzahl ist dabei sogar noch Grund zur Debatte, denn wie immer verstecken sich in der Formel-1-Historie einige Fallstricke. So könnte man Minardi-Ford 1985 mit nur zwei Rennen ohne Zielankunft auf den letzten Platz setzen. Ab dem dritten Rennen trat man jedoch mit Triebwerken von Motori Moderni an und holte mit einem achten Platz ein besseres Ergebnis als manch anderer Konkurrent.

Ist Minardi (Ford) jetzt Letzter oder nicht? Die Formel 1 selbst gibt darauf übrigens keine Antwort, denn alle Teams ohne Punkte sind einfach "nicht klassifiziert".

Und will man in der Zeit noch weiter zurück, dann werden die Statistiken immer unbrauchbarer, weil ganz am Ende der Liste mehrere Teams liegen, die nur vereinzelt antraten und entweder ausfielen oder sich nicht einmal qualifizieren konnten.