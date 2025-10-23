  • 23. Oktober 2025 · 08:02 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Alex Harrington, Co-Autor: Andre Wiegold

Lewis Hamilton: Apple-Kameras "besser als das, was man in der Formel 1 sieht"

Lewis Hamilton schwärmt von der für den F1-Kinofilm entwickelten Technologie - Apple sieht nach dem US-Rechtedeal eine "perfekte Ehe"

(Motorsport-Total.com) - Bringt der Formel-1-Kinofilm eine Revolution für die TV-Übertragungen der Königsklasse? Geht es nach Lewis Hamilton, lautet die Antwort ja. Der siebenmalige Weltmeister, der im F1-Film auch als Produzent fungiert, hat die speziell von Apple entwickelte Kameratechnologie als "weit überlegen" gegenüber dem aktuellen Broadcast-Standard der Formel 1 bezeichnet.

Foto zur News: Lewis Hamilton: Apple-Kameras "besser als das, was man in der Formel 1 sieht"

© Sutton Images

Lewis Hamilton hält Apple-Technologie für richtungsweisend in der Formel 1 Zoom Download

Diese Äußerungen fallen zusammen mit der Nachricht, dass Apple ab 2026 die US-Übertragungsrechte für die Formel 1 in einem Fünfjahresvertrag erworben hat. Bei einer Podiumsdiskussion der SAG-AFTRA Foundation feierte Hamilton die Innovationen, die das Filmen aus zahlreichen neuen Perspektiven rund um das Auto ermöglichten.

"Was man da sieht, ist eine unglaubliche technologische Evolution von Apple und diesen neuen Kameras, die sie entwickelt haben, um verschiedene Winkel einzufangen", sagte der Ferrari-Pilot. Hamilton ging sogar noch einen Schritt weiter: "Das Filmmaterial, das wir von den Autos haben, ist besser als das, was man sieht, wenn man Formel 1 schaut."

Die Formel 1 muss neue Technologie nutzen

Der Brite ist überzeugt, dass dies die Zukunft der Übertragungen sein wird: "Ich bin sicher, dass die Formel 1 irgendwann prüfen wird, wie wir diese Kameras an unsere Autos bekommen können."

Aktuell sieht er jedoch noch eine Hürde: das Gewicht. "Aber sie sind ziemlich schwer, die ganze Ausrüstung." Eine Adaption hängt also maßgeblich davon ab, welche Kompromisse die Teams beim Gewicht eingehen müssten.

Der Film selbst, bei dem Joseph Kosinski Regie führte, war mit einem weltweiten Einspielergebnis von 629 Millionen Dollar ein Kassenschlager. "Dass Apple uns das Vertrauen geschenkt hat, einen Film auf diese Weise zu drehen, ist ziemlich erstaunlich. Glücklicherweise haben wir es geschafft", so Kosinski.

Apple und Formel 1: Passt das?

Die für den Film entwickelte Technologie könnte nun der Vorbote für die Partnerschaft zwischen Apple und der Formel 1 sein. Eddy Cue, Senior Vice President of Services bei Apple, sprach nach der Bestätigung des Rechtedeals von einer "perfekten Ehe" zwischen Apple TV und der Formel 1.

Trailer: F1 der Film

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

"Wir haben bereits im Zuge der Dreharbeiten neue Technologien in die F1 gebracht", so Cue. "Und wenn ich auf die nächsten fünf Jahre blicke, wird es sehr aufregend sein, Innovationen zu entwickeln und neue Dinge auszuprobieren. Es ist sehr einfach, wenn man alle Seiten kontrolliert."

Auch die Formel 1 selbst bestätigt, dass man sich neuen Wegen nicht verschließt. Ian Holmes, Chief Media Rights and Broadcasting Officer der Formel 1, erklärte: "Wir haben bereits Zeit damit verbracht, neue Kameratechnologien zu prüfen, die uns letztlich helfen, ein besseres Produkt zu schaffen."

Darüber hinaus seien weitere Innovationen denkbar: "Ganz klar gibt es bestimmte AR- und VR-Möglichkeiten, die wir ausloten können."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Neuer Apple-US-Deal hat keine Auswirkung auf "Drive To Neuer Apple-US-Deal hat keine Auswirkung auf "Drive To Survive"
Foto zur News: Apple übernimmt Formel-1-Rechte in den USA: Mega-Deal ab Apple übernimmt Formel-1-Rechte in den USA: Mega-Deal ab 2026 fix
Foto zur News: AppleTV enthüllt: Wann Brad Pitts F1-Film endlich gestreamt AppleTV enthüllt: Wann Brad Pitts F1-Film endlich gestreamt werden kann
Foto zur News: Apple bestätigt erstmals: Teil 2 des Formel-1-Films ist Apple bestätigt erstmals: Teil 2 des Formel-1-Films ist denkbar!
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die Fehler von Lando Norris im WM-Kampf 2025
Die Fehler von Lando Norris im WM-Kampf 2025
Foto zur News: Die Fehler von Oscar Piastri im WM-Kampf 2025
Die Fehler von Oscar Piastri im WM-Kampf 2025
Foto zur News: Die inoffizielle "Sprint-WM" der Formel 1 2025
Die inoffizielle "Sprint-WM" der Formel 1 2025
Foto zur News: Alle Sieger von Sprintrennen in der Formel 1
Alle Sieger von Sprintrennen in der Formel 1
Foto zur News: Austin: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Austin: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Trotz Austin-Schlappe: Warum McLaren das schnellste Auto bleibt
Trotz Austin-Schlappe: Warum McLaren das schnellste Auto bleibt
Foto zur News: "Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
"Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
Foto zur News: Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Mehr Videos
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
 
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Mexiko
Mexiko-Stadt
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Brasilien
Sao Paulo
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Las Vegas
Las Vegas
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
Anzeige motor1.com