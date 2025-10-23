Lewis Hamilton: Apple-Kameras "besser als das, was man in der Formel 1 sieht"

(Motorsport-Total.com) - Bringt der Formel-1-Kinofilm eine Revolution für die TV-Übertragungen der Königsklasse? Geht es nach Lewis Hamilton, lautet die Antwort ja. Der siebenmalige Weltmeister, der im F1-Film auch als Produzent fungiert, hat die speziell von Apple entwickelte Kameratechnologie als "weit überlegen" gegenüber dem aktuellen Broadcast-Standard der Formel 1 bezeichnet.

© Sutton Images Lewis Hamilton hält Apple-Technologie für richtungsweisend in der Formel 1 Zoom Download

Diese Äußerungen fallen zusammen mit der Nachricht, dass Apple ab 2026 die US-Übertragungsrechte für die Formel 1 in einem Fünfjahresvertrag erworben hat. Bei einer Podiumsdiskussion der SAG-AFTRA Foundation feierte Hamilton die Innovationen, die das Filmen aus zahlreichen neuen Perspektiven rund um das Auto ermöglichten.

"Was man da sieht, ist eine unglaubliche technologische Evolution von Apple und diesen neuen Kameras, die sie entwickelt haben, um verschiedene Winkel einzufangen", sagte der Ferrari-Pilot. Hamilton ging sogar noch einen Schritt weiter: "Das Filmmaterial, das wir von den Autos haben, ist besser als das, was man sieht, wenn man Formel 1 schaut."

Die Formel 1 muss neue Technologie nutzen

Der Brite ist überzeugt, dass dies die Zukunft der Übertragungen sein wird: "Ich bin sicher, dass die Formel 1 irgendwann prüfen wird, wie wir diese Kameras an unsere Autos bekommen können."

Aktuell sieht er jedoch noch eine Hürde: das Gewicht. "Aber sie sind ziemlich schwer, die ganze Ausrüstung." Eine Adaption hängt also maßgeblich davon ab, welche Kompromisse die Teams beim Gewicht eingehen müssten.

Der Film selbst, bei dem Joseph Kosinski Regie führte, war mit einem weltweiten Einspielergebnis von 629 Millionen Dollar ein Kassenschlager. "Dass Apple uns das Vertrauen geschenkt hat, einen Film auf diese Weise zu drehen, ist ziemlich erstaunlich. Glücklicherweise haben wir es geschafft", so Kosinski.

Apple und Formel 1: Passt das?

Die für den Film entwickelte Technologie könnte nun der Vorbote für die Partnerschaft zwischen Apple und der Formel 1 sein. Eddy Cue, Senior Vice President of Services bei Apple, sprach nach der Bestätigung des Rechtedeals von einer "perfekten Ehe" zwischen Apple TV und der Formel 1.

"Wir haben bereits im Zuge der Dreharbeiten neue Technologien in die F1 gebracht", so Cue. "Und wenn ich auf die nächsten fünf Jahre blicke, wird es sehr aufregend sein, Innovationen zu entwickeln und neue Dinge auszuprobieren. Es ist sehr einfach, wenn man alle Seiten kontrolliert."

Auch die Formel 1 selbst bestätigt, dass man sich neuen Wegen nicht verschließt. Ian Holmes, Chief Media Rights and Broadcasting Officer der Formel 1, erklärte: "Wir haben bereits Zeit damit verbracht, neue Kameratechnologien zu prüfen, die uns letztlich helfen, ein besseres Produkt zu schaffen."

Darüber hinaus seien weitere Innovationen denkbar: "Ganz klar gibt es bestimmte AR- und VR-Möglichkeiten, die wir ausloten können."