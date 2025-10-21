  • 21. Oktober 2025 · 13:42 Uhr

    von Rachit Thukral, Übersetzung: Stefan Ehlen

F1-Traum über Umwege: Herta verlässt IndyCar und wechselt zu Hitech

Cadillac-Testfahrer Colton Herta startet 2026 für Hitech in der Formel 2: Der US-Star will sich so die Chance auf die Formel 1 sichern

(Motorsport-Total.com) - Der künftige Cadillac-Testfahrer Colton Herta wird 2026 für Hitech an den Start gehen - und damit seinen mit Spannung erwarteten Wechsel von der IndyCar-Serie in die Formel 2 vollziehen.

Herta wird seine Verpflichtungen in der Formel 2 mit der Entwicklungsarbeit für das neue Formel-1-Team Cadillac kombinieren - sowohl im Simulator als auch bei ausgewählten Grands Prix.

Das zum TWG-Konzern gehörende Team erklärte, dass "die enge Verzahnung der Kalender von Formel 1 und Formel 2 eine nahtlose Integration mit Cadillacs Ingenieur- und Rennbetrieb ermöglicht, sodass jedes Wochenende zu seiner langfristigen Entwicklung beiträgt".

Herta braucht die Superlizenz-Punkte und ...

Bereits im vergangenen Monat hatte der neunmalige IndyCar-Rennsieger für Aufsehen gesorgt, indem er seinen IndyCar-Abschied bekanntgab - um sich ein letztes Mal die Chance auf die Formel 1 zu eröffnen.

Damals wurde bekannt, dass Herta in die Formel 2 wechseln wird, um die für die Superlizenz erforderlichen 40 Punkte zu erreichen und gleichzeitig mehr Erfahrung auf Strecken zu sammeln, die auch im Formel-1-Kalender stehen.

Herta fuhr bereits zu Beginn seiner Karriere in Europa und stieg 2016 bis zur Euroformula Open auf, bevor er über das Road-to-Indy-Programm in die USA zurückkehrte. Dort etablierte er sich schnell als Spitzenfahrer der IndyCar-Serie, gewann neun Rennen und belegte in der Saison 2024 den zweiten Platz hinter Alex Palou.

Was Herta über sein Formel-2-Abenteuer sagt

Nun sagt Herta: "Ich bin unglaublich begeistert, offiziell in die Formel 2 einzusteigen. Das ist eine fantastische Gelegenheit, meine Fähigkeiten im europäischen Rennsport weiterzuentwickeln und mich mit einigen der besten jungen Fahrer der Welt zu messen. Ich kann es kaum erwarten!"

Cadillac stellte klar, dass ein Formel-2-Engagement keine Garantie für ein Formel-1-Cockpit 2027 darstellt, und bezeichnete das Vorhaben als "großes Risiko" für Herta.

Team-Geschäftsführer Dan Towriss erklärte: "Colton hat in seiner Karriere bereits außergewöhnliches Talent und große Professionalität gezeigt. Sein Wechsel in die Formel 2 mit Hitech ist der logische und wichtige nächste Schritt auf seinem Weg in Richtung Formel 1."

"Das Fahren in der Formel 2 wird seine Fähigkeiten im europäischen Umfeld weiterentwickeln und zugleich eine engere Integration mit unserem Team ermöglichen, während er uns weiterhin durch Test- und Simulator-Arbeit unterstützt. Wir freuen uns darauf, ihn gemeinsam mit Hitech diese neue Herausforderung annehmen zu sehen."

Hitech gilt als Talentschmiede

Hitech liegt derzeit auf Rang zwei der Formel-2-Teamwertung, mit noch zwei ausstehenden Saisonrennen in Katar und Abu Dhabi.

Der Rennstall gilt als Talentschmiede: Die aktuellen Racing-Bulls-Fahrer Isack Hadjar und Liam Lawson stiegen nach Formel-2-Einsätzen für Hitech in die Formel 1 auf.

