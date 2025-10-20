Von 104 auf 40 Punkte: Verstappens irre Formel-1-Aufholjagd im Detail

(Motorsport-Total.com) - Max Verstappen lag nach dem Grand Prix der Niederlande Ende August 104 Punkte hinter dem WM-Führenden Oscar Piastri zurück - und schien in der Formel-1-Saison 2025 schon fast geschlagen. Weniger als zwei Monate später liegt der viermalige Champion nur noch 40 Punkte hinter Piastri und 26 hinter Lando Norris.

Red Bulls Wiederauferstehung in den vergangenen Rennen und Verstappens starke Leistungen brachten ihn ins Titelrennen zurück. Als er den Sieg beim Grand Prix der Vereinigten Staaten holte, gab Verstappen erstmals zu, wieder mittendrin zu sein, und merkte nach seiner Ehrenrunde auf dem Circuit of the Americas an, dass "es eine Chance gibt".

Niederlande: Verstappen wird Zweiter hinter Piastri nach Norris-Defekt

Verstappens Rückstand auf Platz eins nach dem Rennen: 104 Punkte

Es war ein Quäntchen Glück für Verstappen dabei, als Lando Norris in der Schlussphase des Rennens in Zandvoort ein Ölleck hatte. Das kostete den Briten die Chance, den zweiten Platz zu holen und im Titelkampf an Piastri dranzubleiben. Verstappen sicherte sich damit hinter Piastri den zweiten Platz auf dem Podium, doch sein Rückstand wuchs in den dreistelligen Bereich an.

Dennoch wirkte Red Bull nach der Sommerpause revitalisiert. Es waren die ersten Wochen unter der Führung von Laurent Mekies, da Christian Horner als Teamchef abgesetzt worden war. Mekies half dabei, eine Reihe von Verbesserungen zu ermöglichen, die in der Teambasis in Milton Keynes umgesetzt wurden.

McLaren dominierte bei Verstappens Heimrennen weitgehend, doch die Erwartungen des Niederländers auf einen Podiumsplatz waren nicht besonders hoch gewesen. Er deutete damals an, dass das Red-Bull-Team vielleicht sogar Schwierigkeiten haben könnte, unter die Top 5 zu kommen. In der Basis von Red Bull standen jedoch große Dinge bevor...

Italien: Sieg für Verstappen, McLaren in Problemen

Verstappens Rückstand auf Platz eins nach dem Rennen: 94 Punkte

Nach einem miserablen Grand Prix von Italien 2024 war Red Bull entschlossen, das Ruder in Monza herumzureißen. Ein Teil der Probleme von Red Bull im vergangenen Jahr war: Es gab kein effektives Low-Downforce-Pakets, wobei vermutet wurde, dass eine knappe Budgetierung wegen der Budgetgrenze zu einer Kompromisslösung beim Anpassen des Heckflügels geführt hatte.

Red Bull brachte zudem weitere Entwicklungen an den RB21 und führte eine Reihe von Überarbeitungen am Unterboden ein. Dies waren eher vorausschauende Änderungen, die sicherstellen sollten, dass das Auto auch auf einigen seiner schwächeren Strecken - einschließlich Baku und Singapur - stärker ist. Die Empfindlichkeit des Autos auf Bodenwellen wurde gemildert und ein stabileres Abtriebsniveau erzeugt.

Verstappen raste zur Rekord-Poleposition, offiziell die schnellste jemals in der Formel 1 gemessene Runde mit Durchschnittsgeschwindigkeit, knapp ein Zehntel schneller als Norris' beste Q3-Leistung. Und obwohl Verstappen die Führung an Norris abtreten musste, nachdem er über die Kerbs gerumpelt war, holte er sie sich bald zurück - McLaren hatte ihm nicht wirklich etwas entgegenzusetzen.

McLarens Entscheidung, Norris wegen eines langsamen Boxenstopps zu helfen, indem das Team die Positionen der Fahrer per Stallorder tauschte. Das half Verstappen indirekt, denn dieser lag zum Abschluss der Europasaison nur noch 94 Punkte hinter Piastri.

Aserbaidschan: Piastris Horrorshow verschafft Verstappen freie Bahn

Verstappens Rückstand auf Platz eins nach dem Rennen: 69 Punkte

Während Verstappen in Baku exzellent war und sich aus einer chaotischen Qualifying-Position heraus die Pole mit fast einer halben Sekunde Vorsprung vor Carlos Sainz sicherte, erlebte Piastri eine fürchterliche Reise ans Kaspische Meer.

Zuerst schlug Piastri im Qualifying in die Mauer ein und startete nur als Neunter, aber das war erst der Anfang seines Unglücks. Der Australier legte einen Frühstart hin, bremste ab, um dies zu kompensieren, und fiel dann ans Ende des Feldes zurück. Dann touchierte er in Kurve 5 die Mauer, als er versuchte, Esteban Ocon außen zu überholen. Anschließend verbremste er sich, was sein Rennen nach weniger als einer halben Runde beendete.

Auch Norris hatte von Startplatz sieben aus zu kämpfen und hing in einem Zug hinter Liam Lawson und Yuki Tsunoda fest, da sich das Überholen auf den Straßen von Aserbaidschan als schwierig erwies. An der Spitze fuhr Verstappen einen unangefochtenen Sieg ein - und verkürzte Piastris Vorsprung auf weniger als die Marge von drei Grands Prix.

Singapur: McLaren-interner Kampf hilft Verstappen auf Platz zwei

Verstappens Rückstand auf Platz eins nach dem Rennen: 63 Punkte

Obwohl Verstappen nur sechs Punkte auf Piastris Vorsprung gutmachte, hilft jeder kleine Schritt. Der Rennsieg in Marina Bay ging an George Russell, während Verstappen die Schlussphase damit verbrachte, Norris in Schach zu halten, als der McLaren-Fahrer versuchte, in der Schikane von Kurve 16-17 eine Lücke zu erzwingen.

Verstappen war in der Schlussphase des Qualifyings von Norris genervt gewesen und machte die Dirty-Air des McLaren dafür verantwortlich, keine Chance auf die Pole gehabt zu haben. Ungeachtet dessen zahlte Verstappen es ihm mit einer starken Blockade zurück, was Norris zu einer Reihe von zahlreichen Angriffen zwang.

Norris hatte in der ersten Runde des Rennens in Kurve 3 Kontakt mit Piastri, als er sich auf den dritten Platz vorkämpfte. Piastri wurde Vierter, weshalb Verstappen nicht allzu viel Boden gutmachen konnte.

USA: Verstappen dominant, Piastri ohne Punkte im Sprint

Verstappens Rückstand auf Platz eins nach dem Rennen: 40 Punkte

McLarens katastrophale erste Kurve im Sprint auf dem Circuit of the Americas sorgte dafür, dass Polesetter Verstappen - der einen frühen Angriff von Russell abwehrte - ohne großen Widerstand weitere acht Punkte von Piastris Vorsprung abknabbern konnte.

Verstappen sicherte sich dann die zweite Pole des Wochenendes und bekam im Rennen indirekt Schützenhilfe, da der mit weichen Reifen gestartete Leclerc einen besseren Start aus der ersten Kurve erwischte als McLaren. Der Red-Bull-Pilot schätzte seine Pace als ähnlich der von Norris ein, aber der Elf-Sekunden-Vorsprung, den er sich dank Leclercs Verteidigung hatte herausfahren können, verschaffte ihm eine komfortable Führung.

Diese wurde nach den Boxenstopps auf sechs Sekunden verkürzt, aber eine weitere Blockade von Leclerc - der den Undercut gegen Norris schaffte - eliminierte alle Sorgenfalten bei Red Bull.

Piastri hingegen kämpfte während des gesamten Qualifyings und Rennens mit Grip und Vertrauen - vielleicht war er durch die fehlende Fahrzeit im Sprintrennen stärker beeinträchtigt als Norris. Er wurde Fünfter, knapp über eine Sekunde hinter einem angeschlagenen Hamilton am Ende des Rennens.