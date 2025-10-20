  • 20. Oktober 2025 · 00:51 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Grand-Prix-Berichte
    von Mario Fritzsche, Co-Autor: Ronald Vording

Piastri hat "keine schlüssige Erklärung" für schwache Austin-Performance

Oscar Piastri ist nach dem USA-Wochenende zwar weiter der Formel-1-Tabellenführer, aber sein Vorsprung schmilzt weiter - Wichtige Datenanalyse angekündigt

(Motorsport-Total.com) - Der Punktevorsprung von Oscar Piastri an der Spitze der Formel-1-Fahrerwertung 2025 schmilzt weiter. Nach Baku und Singapur war auch das Rennwochenende in Austin kein berauschendes für den WM-Spitzenreiter in Diensten von McLaren.

Foto zur News: Piastri hat "keine schlüssige Erklärung" für schwache Austin-Performance

© LAT Images

Oscar Piastri hat am Austin-Wochenende reichlich Punkte eingebüßt Zoom Download

Nachdem Piastri auf dem Circuit of The Americas im Sprint am Samstag mit Teamkollege Lando Norris kollidiert war und beide eine Nullnummer schrieben, während Verfolger Max Verstappen (Red Bull) den Sieg einfuhr, raste Verstappen im Grand Prix am Sonntag direkt zum nächsten Sieg. Norris wurde Zweiter, Piastri aber kam nicht über P5 hinaus.

Fünf Rennwochenenden vor Schluss (drei davon mit Sprints) hat Piastri als Tabellenführer jetzt nur noch 14 Punkte Vorsprung auf Norris und nur noch 40 Punkte Vorsprung auf Verstappen. Aus dem WM-Duell, das es innerhalb des McLaren-Teams viele Monate lang war, wird nun in der Schlussphase der Saison mehr und mehr ein Dreikampf um den Titel.

Der Renntag in Austin in der Analyse

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

Warum aber hat sich Piastri am Austin-Wochenende so schwergetan? Abgesehen vom Startcrash im Sprint, an dem ihm von Beobachtern zumindest eine Teilschuld gegeben wurde, war er auch im Qualifying und im Grand Prix weit weg von seiner Idealform.

In der Zeitenjagd am Samstag kam Piastri nicht über P6 hinaus. Im Rennen am Sonntag kam er zwar gleich am Start an George Russell (Mercedes) vorbei. Mehr ging aber nicht. In einem weitestgehend blassen Rennen seinerseits belegte der WM-Spitzenreiter mit fast 30 Sekunden Rückstand auf Verstappen und mehr als 20 Sekunden Rückstand auf Norris den fünften Platz.

Piastri und Austin: Das passt bislang nicht

"Eine schlüssige Erklärung habe ich im Moment nicht", sagt Piastri, als er nach dem Rennen zu den Gründen für seine vergleichsweise schwache Performance befragt wird. "Das Qualifying war aus meiner Sicht sauber, aber die Pace war einfach nicht da. Und ehrlich gesagt war es im Rennen ganz ähnlich."

Foto zur News: Piastri hat "keine schlüssige Erklärung" für schwache Austin-Performance

© LAT Images

Piastri und McLaren hoffen, dass die Daten aus Austin Aufschluss geben werden Zoom Download

"Das Streckenlayout hier ist recht interessant. Es gibt jede Menge schnelle Kurven und auch eine ganze Reihe langsamer Kurven. Das heißt, man man an beiden Enden des Spektrums stark sein. Mittelschnelle Kurven gibt es hingegen gar nicht so viele. Okay, ein paar sind es, aber es sind eben weit mehr Kurven, die nicht in diese Kategorie fallen", erklärt der Australier.

"Ich muss sagen", so Piastri weiter, "dass diese Strecke in meiner gesamten bisherigen Formel-1-Karriere kein besonders gutes Pflaster für mich gewesen ist"

In der Tat: 2023, bei seinem Austin-Debüt, schied er durch Unfall aus, nachdem er von P10 gestartet war. 2024 belegte er von P4 gestartet den fünften Platz. In diesem Jahr nun wurde es für ihn abermals der fünfte Platz. Piastri hat in Austin bislang weder einen Podestplatz noch eine Führungsrunde geschafft.

"Aus diesem Grund kann ich nicht sagen, dass ich schockiert wäre, dass es ein so schwieriges Wochenende war. Aber natürlich hatte ich mir mehr erhofft", gibt Piastri offen zu und kündigt an, dem Problem in den kommenden Tagen "gemeinsam mit dem Team auf den Grund gehen" zu wollen.

Stella: "Haben schon am Morgen mit Oscar darüber gesprochen"

McLaren-Teamchef Andrea Stella sieht es genauso. Er sagt: "Einer der wichtigsten Punkte, die wir uns jetzt anschauen müssen, ist die Tatsache, dass Oscar sowohl im Qualifying als auch im Rennen ein paar Zehntelsekunden gefehlt haben. Aus irgendeinem Grund war er nicht in der Lage, das, was möglicherweise im Auto drinsteckte, voll abzurufen."

Foto zur News: Piastri hat "keine schlüssige Erklärung" für schwache Austin-Performance

© LAT Images

Andrea Stella kündigt eine genaue Analyse der Auto- und Fahrerdaten von Piastri an Zoom Download

Deshalb wird man laut Stella im Rahmen der Analyse in den kommenden Tagen "genau prüfen, ob die Abstimmung des Autos komplett so war, wie wir sie haben wollten, ob der Unterboden und all diese Dinge genau so eingestellt waren wie es sein sollte". Und der McLaren-Teamchef fügt hinzu: "Gleichzeitig werden wir uns auch den fahrerischen Aspekt genau ansehen."

Und Stella verrät am Sonntagabend in Austin noch etwas. "Wir haben schon heute Morgen mit Oscar darüber gesprochen, was wir tun können, um mehr herauszuholen. Wir haben eine Menge Daten gesammelt, aus denen wir lernen können. Und ich bin überzeugt, dass Oscar sehr schnell lernen wird."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Formel 1 Austin: Verstappen gewinnt - und macht McLaren Formel 1 Austin: Verstappen gewinnt - und macht McLaren nervös!
Großer Preis der USA - Austin - Rennen
Weitere Statistiken
Formel-1-Weltmeisterschaftsstand Fahrer
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Sonntag
Foto zur News: Die Vertragslaufzeiten der aktuellen Formel-1-Strecken
Die Vertragslaufzeiten der aktuellen Formel-1-Strecken
Foto zur News: Der Startcrash mit Norris und Piastri in Austin - Bild für Bild
Der Startcrash mit Norris und Piastri in Austin - Bild für Bild
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Samstag
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Freitag
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: "Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
"Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
Foto zur News: Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Foto zur News: Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Mehr Videos
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
 
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com
Anzeige InsideEVs