Fahrernoten Austin: Sieg auf ganzer Linie für Max Verstappen

(Motorsport-Total.com) - Erfolg auf ganzer Linie für Red-Bull-Fahrer Max Verstappen: Nach den Siegen im Sprint und im Grand Prix in Austin 2025 hat sich der viermalige Formel-1-Weltmeister auch in der Leserwertung von Motorsport-Total.com durchgesetzt - und Oscar Piastri als Tabellenführer abgelöst.

© LAT Images Max Verstappen jubelt nach seinem Sieg in Austin 2025 Zoom Download

Nach 19 von 24 Grands Prix in der Formel-1-Saison 2025 steht Verstappen mit nun 255 Punkten auf Platz eins, gefolgt von Piastri mit 242 Punkten und George Russell mit 203 Punkten.

Zu verdanken hat das Verstappen einer bestechenden Form beim Grand Prix der USA auf dem Circuit of The Americas. Formel-1-Experte Marc Surer etwa kommentierte: "Besser geht es nicht!"

Das sahen alle drei Säulen unserer Leserwertung genauso: Surer vergab die Bestnote 1, die Redakteure taten es ihm gleich. Die rund 300 teilnehmenden User bewerteten Verstappen im Schnitt mit 1,17 und damit ebenfalls "sehr gut".

Gute Noten auch für Leclerc und Hülkenberg

Nur ein weiterer Fahrer schaffte die Eins vor dem Komma: Charles Leclerc. "Das Highlight setzte er mit seinem ersten Stint mit weichen Reifen", sagte Surer. "Aber auch sein Kampf mit dem schnelleren Norris war sehenswert." Das war Surer eine weitere 1 wert - die Redaktion sah Leclerc bei einer 2, die Leser ungefähr bei einer 2+. Das ergab am Ende einen Schnitt von 1,62.

Video wird geladen… Weitere Formel-1-Videos

Mit 2,06 als Durchschnittsnote belegte Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg den dritten Platz in der Leserwertung für Austin. Surer lobte nach P4 im Sprint-Qualifying, P11 im Qualifying und P8 im Grand Prix: "Das ist der Hülkenberg, den wir kennen. Bitte weiter so!" Hülkenberg rückte damit auch in die Top 10 der Leserwertung vor.

Am anderen Ende der Skala erhielten insgesamt sieben Fahrer eine Note von 4,0 oder schlechter. Einer davon war Hülkenbergs Sauber-Teamkollege Gabriel Bortoleto. "Ihm fehlte der inzwischen gewohnte Speed", meinte Surer.

Wie die Redaktion nach dem Grand Prix der USA die Fahrernoten diskutiert hat, ist am Montagabend ab 20:30 Uhr übrigens ein Thema in der Call-in-Show "Live bei Scheuren" auf dem Twitch-Kanal von Formel1.de. Host Kevin Scheuren lädt dort User dazu ein, sich via Zoom persönlich zuzuschalten und mit ihm über den Grand Prix von Singapur und die Formel 1 zu quatschen.

Zum Durchklicken: So bewertet Surer die 20 Fahrer!

Wie Marc Surer die übrigen Fahrer benotet, das gibt's in einer erweiterten Fotostrecke detailliert nachzulesen. In dieser Fotostrecke begründen sowohl der Formel-1-Experte als auch die Redaktion für jeden der 20 Fahrer einzeln ihre Noten. Sodass die User hoffentlich ab sofort noch besser nachvollziehen können, wie die Fahrernoten zustande gekommen sind.

Austin: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion Fotostrecke

Übrigens: Viele User wünschen sich von der Redaktion mehr Transparenz bei der Vergabe der Noten. Weshalb wir uns dazu entschieden haben, in einer eigenen Tabelle auch die einzelnen Noten unserer Redakteure zu veröffentlichen. Für die Gesamtredaktionsnote, die die Säule 3 des Systems ausmacht, einigt sich die Redaktion aber in einer Konferenz auf eine gemeinsame volle Note.

In dieser Konferenz, die jeden Montagmorgen nach der Formel 1 ein fester Programmpunkt für uns geworden ist, geht's manchmal hitzig zu, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Und wir sammeln dabei Argumente, die für oder gegen eine bessere oder schlechtere Note sprechen.

Wie wir unsere Noten vergeben

Die Idee hinter unserer Notenvergabe ist, die Leistungen an einem Wochenende und besonders im Rennen mit Noten zu bewerten (1 = Sehr gut, 6 = Ungenügend). Dabei sollen externe Einflüsse, die die Fahrer nicht selbst steuern können, ausgeblendet werden. Und damit nicht nur die Redaktion subjektiv bewertet, wie das bei Fußballmagazinen der Fall ist, haben wir mit den Lesern und dem Experten insgesamt drei gleichberechtigte Säulen geschaffen.

Und so berechnen wir:

Aus der durchschnittlichen Benotung der Motorsport-Total.com-User, der Benotung durch Experte Marc Surer und der Benotung durch unsere Redaktion ermitteln wir den Durchschnitt. Aus diesem Durchschnittswert ergibt sich unser Fahrer-Ranking. Wir bilden nur eine Kommastelle ab, für die Berechnung ziehen wir aber alle Kommastellen heran. Aus diesen teilweise nicht sichtbaren Kommastellen ergibt sich die Reihenfolge des Rankings zweier Fahrer bei vermeintlichem Benotungs-Gleichstand.

Die Noten der einzelnen Redakteure:

Wir werden oft gefragt, wie unsere Redaktionsnoten zustande kommen. Alle Redakteure unseres Formel-1-Teams geben zunächst einzeln ihre Noten ab. In einer Redaktionskonferenz am Morgen nach dem Grand Prix tauschen wir uns dann dazu aus und einigen uns auf gemeinsame Redaktionsnoten, die üblicherweise (aber nicht immer) den Durchschnitt der einzelnen Redakteursnoten abbilden. Beim Festlegen der Redaktionsnoten wird manchmal hitzig diskutiert. Ziel ist, uns auf gemeinsame Fahrernoten zu einigen, mit denen sich jeder Redakteur arrangieren kann.

Award für den Fahrer des Jahres:

Auf Basis der Gesamtnoten eines Rennwochenendes verteilen wir für die Jahreswertung 2025 Punkte. Analog zum Punktesystem in der echten Formel-1-Weltmeisterschaft erhält der Sieger 25 Punkte, der Zweite 18, der Dritte 15 - bis hin zu einem Punkt für Platz 10. Einen Bonuspunkt für die schnellste Runde gibt es nicht. Nach Saisonende wird der punktbeste Fahrer mit dem Motorsport-Total.com-Award für den Fahrer des Jahres 2025 ausgezeichnet.