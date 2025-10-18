  • 18. Oktober 2025 · 16:34 Uhr

    von Sönke Brederlow, Co-Autor: Lydia Mee

"Sehr heikle Situation": Ex-Weltmeister warnt McLaren vor Regeln im Titelkampf

McLaren ist bemüht, das WM-Duell zwischen Lando Norris und Oscar Piastri fair zu halten - Ex-Weltmeister Jenson Button warnt vor zu vielen Regeln im Titelkampf

(Motorsport-Total.com) - Die geheimnisvollen Konsequenzen, die McLaren-Pilot Lando Norris nach seiner Berührung mit Teamkollege Oscar Piastri in Singapur tragen muss, sorgen im Formel-1-Fahrerlager für hitzige Diskussionen. Auch Ex-Weltmeister Jenson Button kann sich einen Kommentar dazu nicht verkneifen.

"Der Teamchef sagt dir immer wieder, dass du auf keinen Fall mit deinem Teamkollegen kollidieren darfst, was du ohnehin vermeiden willst", erklärt der Brite gegenüber Sky UK. "Normalerweise gibt es danach eine Standpauke, und man konzentriert sich wieder auf das nächste Rennen."

Dass sich Norris von den Konsequenzen einschüchtern lässt, glaubt Button allerdings nicht. "Es ist ja nicht so, dass sie um Platz zehn oder elf kämpfen - sie fahren um die Weltmeisterschaft. Das könnte die einzige Gelegenheit für beide sein, einen WM-Titel zu gewinnen oder zumindest um ihn zu kämpfen."

"Deshalb müssen sie jede Chance bekommen, die sie brauchen." Eine einfache Lösung, wie man den Zündstoff aus der Situation nehmen könnte, hat Button jedoch nicht. "Vielleicht könnte man es so machen, dass Oscar entscheiden darf, wann der erste Boxenstopp erfolgt."

Button warnt: Zu viele Regeln sind ein Fehler

In jedem Fall, so betont der ehemalige Weltmeister, würden zusätzliche interne Regeln das Risiko weiterer Zwischenfälle eher erhöhen als verringern. "Das Problem ist, dass man, sobald man solche Regeln einführt, leicht den Fokus verliert", weiß der 45-Jährige aus eigener Erfahrung.

Video wird geladen…

"Wenn man im Cockpit verkrampft und nicht mehr so frei fährt wie gewohnt, passieren Fehler. Das ist eine sehr heikle Situation." Deshalb würde Button seinem Ex-Team raten, den WM-Kampf nicht durch zu viele Eingriffe oder Vorgaben zu beeinflussen.

Darüber hinaus ist Button überzeugt, dass selbst weitere Regelungen eine Kollision wie in Singapur kaum verhindert hätten. Er nimmt Norris ausdrücklich in Schutz: "Lando musste dieses Überholmanöver setzen - es war für ihn entscheidend."

"Dieses Manöver konnte über den WM-Titel entscheiden", betont der Weltmeister von 2009 und erinnert daran, dass in dieser Phase der Saison jede Situation über Sieg oder Niederlage bestimmen kann. "Er hat das Richtige getan, nun kommt es darauf an, wie man innerhalb des Teams damit umgeht."

Formel 1 App