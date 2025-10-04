  • 04. Oktober 2025 · 14:43 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Kevin Hermann

Audi schnappt sich Max Verstappens Chefmechaniker Matt Caller

Audi rüstet für den Formel-1-Einstieg 2026 auf: Demnach wechselt Max Verstappens langjähriger Chefmechaniker Matt Caller zum Werksteam

(Motorsport-Total.com) - Audi setzt seine groß angelegte Personaloffensive fort - und landet den nächsten hochkarätigen Transfer. Wie The Race berichtet, wechselt Matt Caller, der langjährige Nummer-1-Mechaniker von Max Verstappen, zum deutschen Werksteam.

Foto zur News: Audi schnappt sich Max Verstappens Chefmechaniker Matt Caller

© circuitpics.de

Max Verstappen in der Singapur-Box mit seinen Red-Bull-Mechanikern Zoom Download

Caller gilt als einer der wichtigsten Männer in Red Bulls Meister-Set-up. Der Brite ist seit 2015 Teil des Teams und arbeitete sich vom Nummer-2-Mechaniker bis zur Chefposition an Verstappens Auto hoch. Seit 2022 leitet er die Mechanikercrew des dreimaligen Weltmeisters und hat damit entscheidenden Anteil an den Erfolgsjahren des Teams.

Bei Audi soll Caller ab 2026 eine zentrale Rolle einnehmen - als Chefmechaniker des neuen Werksteams. Laut The Race bleibt er bis Saisonende bei Red Bull im Einsatz und wechselt dann nach Hinwil, wo Audi aktuell das Sauber-Team zur eigenen Formel-1-Struktur umbaut.

Wheatley formt neues Topteam - Ex-Red-Bull-Duo vereint

Der Wechsel kommt nicht zufällig: Audis Teamchef Jonathan Wheatley kennt Caller seit gemeinsamen Red-Bull-Zeiten bestens. Wheatley, früher Sportdirektor bei Red Bull, baut seit seinem Amtsantritt im April gezielt ein Kernteam aus vertrauten Kräften auf. "Das ganze Projekt nimmt Fahrt auf. Wir arbeiten an der richtigen Organisationsstruktur", erklärte Wheatley zuletzt beim Aserbaidschan-GP.

Nach Informationen von The Race plant Audi für den Winter "signifikante, aber nicht radikale" Veränderungen - der Caller-Transfer gilt als Teil dieser Neuordnung. Auch Lee Stevenson, derzeit Chefmechaniker bei Sauber und ebenfalls ein langjähriger Red-Bull-Mann, soll befördert werden und künftig eine übergeordnete technische Rolle übernehmen.

Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen?

Video wird geladen…

Wie stark war Max Verstappen wirklich bei seinem Nürburgring-Einsatz in der NLS? Weitere Formel-1-Videos

Damit etabliert sich bei Audi eine immer klarere Red-Bull-Achse: Wheatley, Stevenson und nun Caller bringen jahrzehntelange Erfahrung aus dem erfolgreichsten Formel-1-Team der letzten fünf Jahre mit - ein strategisches Signal an die Konkurrenz, dass Audi ernst macht.

Ferrari-Doppeltransfer und Motorprojekt: Audi meint es ernst

Der Mechaniker-Deal ist nicht der erste spektakuläre Personalzug des deutschen Herstellers. Bereits vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Audi zwei hochrangige Ferrari-Ingenieure verpflichtet hat: Wolf Zimmermann, bisher Leiter des Powerunit-Projekts in Maranello, und Lars Schmidt, führender Ingenieur für Motorenentwicklung. Beide arbeiteten früher unter Mattia Binotto, der mittlerweile als COO für Audi tätig ist.

Gemeinsam sollen sie das 2026er Powerunit-Projekt verantworten - den ersten vollwertigen Audi-Motor in der Königsklasse. Der Transfer von Verstappens Chefmechaniker gilt nun als weiterer Baustein in diesem Gesamtplan: technisches Know-how und Teamkultur aus den erfolgreichsten Organisationen der Formel 1 zu bündeln.

Bislang haben weder Red Bull noch Audi den Wechsel offiziell bestätigt, doch in der Branche gilt er als beschlossene Sache. Caller selbst äußert sich nicht öffentlich, doch sein Wechsel wird intern als "Schlüsselzugang" bezeichnet - ein Mann, der nicht nur Verstappens Vertrauen genoss, sondern auch die Effizienz und Präzision eines Weltmeisterteams verkörpert.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Max Verstappen lehnt Kühlweste ab: "Das ist doch lächerlich" Max Verstappen lehnt Kühlweste ab: "Das ist doch lächerlich"
Foto zur News: Williams-Teamchef James Vowles für radikalen Umbau des Williams-Teamchef James Vowles für radikalen Umbau des Rennkalenders
Foto zur News: Erinnerungen an Verstappen? Marko schwärmt von Hadjars Erinnerungen an Verstappen? Marko schwärmt von Hadjars besonderer Stärke
Foto zur News: Fernando Alonso lässt Karriereende offen: Nehme 2026 "Tag Fernando Alonso lässt Karriereende offen: Nehme 2026 "Tag für Tag"
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Freitag
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Pre-Events
Foto zur News: Nelson Piquet fährt seinen Brabham BT52 aus der Saison 1983
Nelson Piquet fährt seinen Brabham BT52 aus der Saison 1983
Foto zur News: Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen
Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen
Foto zur News: Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
2. Tag
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen?
Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen?
Foto zur News: Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Foto zur News: Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Foto zur News: Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Mehr Videos
 
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Singapur
Singapur
Hier Formel-1-Tickets sichern!
USA
Austin
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Mexiko
Mexiko-Stadt
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets