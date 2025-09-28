Albon: Tsunoda ist in einer ähnlichen Situation wie ich damals

(Motorsport-Total.com) - Williams-Formel-1-Pilot Alexander Albon hat im Podcast Chequered Flag der BBC über Yuki Tsunodas aktuelle Situation bei Red Bull gesprochen und verraten, dass er regelmäßig Kontakt mit dem japanischen Fahrer hat.

Albon gab sein Formel-1-Debüt 2019 bei Toro Rosso (heute Racing Bulls) an der Seite von Daniil Kwjat. Nach dem Großen Preis von Ungarn bestätigte Red Bull noch im gleichen Jahr, dass Albon Pierre Gasly mitten in der laufenden Saison beim Team aus Milton Keynes ersetzen würde.

Damals erklärte der Rennstall, dass man die restliche Saison 2019 nutzen wolle, um Albons Leistungen zu bewerten und zu entscheiden, wer 2020 an der Seite von Max Verstappen fahren würde.

Der thailändisch-britische Fahrer behielt 2020 sein Cockpit bei Red Bull, wurde jedoch 2021 auf die Rolle des Test- und Ersatzfahrers zurückgestuft, nachdem er durch Sergio Perez ersetzt wurde.

Tsunoda befindet sich nun in einer ähnlichen Lage wie Albon damals. Der Japaner ersetzte Rookie Liam Lawson nach nur zwei Rennen der Saison 2025 bei Red Bull und kämpft nun um einen Vertrag für 2026.

Gerüchten zufolge soll Racing-Bulls-Rookie Isack Hadjar den begehrten Platz neben Verstappen im Jahr 2026 bekommen, während Lawson und Tsunoda um ein Racing-Bulls-Cockpit neben Red-Bull-Junior Arvid Lindblad konkurrieren.

Albon: Habe "großartige Beziehung" zu Tsunoda

"Ich kann das nachvollziehen", erklärt Albon, als er zu den Schwierigkeiten befragt wird, die es mit sich bringt, Verstappens Teamkollege zu sein. "Ich sehe das ganz klar", so Albon, der erinnert: "Als ich bei Red Bull war, kam ich sechs Monate nach Beginn meiner Formel-1-Karriere zum Team."

Er habe erst "im Nachhinein erkannt, dass ich in einer schwierigen Lage war. Ich hatte ein Auto, mit dem ich mich nicht wohlgefühlt habe, und ich wusste nicht, wie ich da wieder herauskomme, da ich nicht die Erfahrung hatte."

"Ich habe mich damit schwergetan, aber mein Erfahrungsstand und meine Reife als Mensch waren damals nicht ausreichend, um zu verstehen, wie ich diese Situation meistern konnte. Heute sehe ich das klarer und erkenne dieselben Gefühle wieder. Ich spreche viel mit Yuki und versuche, ihm in jeder Hinsicht zu helfen."

Albon betont: "Wir haben eine großartige Beziehung, und ich habe Yuki wirklich sehr gern. Aber es ist hart. Ich denke, auf der anderen Seite der Garage sitzt möglicherweise der beste Fahrer, der je ein Formel-1-Auto gefahren ist."

"Das ist eine große Aussage, ich weiß, aber ich meine das wirklich so", so Albon, der über Verstappen sagt: "Er kann ein Auto fahren, das sich nicht angenehm fahren lässt, und ich denke, er kann viele Probleme kaschieren."