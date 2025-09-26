Bestes Saisonergebnis für Tsunoda: Wie Red-Bull-Teamchef Mekies jetzt reagiert

(Motorsport-Total.com) - Hat Yuki Tsunoda mit dem sechsten Platz in Baku noch einmal einen Kopf aus der Schlinge gezogen? Das bislang beste Saisonergebnis des Japaners beim Großen Preis von Aserbaidschan wurde bei Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies jedenfalls wohlwollend zur Kenntnis genommen.

"Es ist eine gute Nachricht zu sehen, dass Yuki mithalten kann", meint der Franzose und betont zugleich, dass bei der Fahrerfrage für 2026 noch immer keine Eile besteht. "Er hat es verdient, und deshalb wirken wir entspannt dabei, weil wir Zeit haben. Warum sollten wir uns beeilen?"

"Geschwindigkeit verschwindet nicht, Fahrer machen Fortschritte", fügt Mekies hinzu und stärkt seinem Schützling den Rücken: "Es ist ein Geschäft, das so stark von Vertrauen abhängt, und man konnte sehen, dass Yuki selbstbewusst war. Und er hat sehr stark performt."

Yuki Tsunoda mit Arbeit statt Urlaub

"Wir haben also noch mehr Zeit. Wie gesagt, wir werden nicht bis Abu Dhabi warten, aber wir haben definitiv noch ein paar weitere Rennen." Tsunoda scheint jedenfalls fest entschlossen, bei den letzten Rennen des Jahres noch einmal zu glänzen und seine Formel-1-Zukunft damit zu sichern.

Gemeinsam mit seinen Ingenieuren absolvierte der 25-jährige Japaner in der Fabrik in Milton Keynes sogar zusätzliche Simulatorarbeit. "Er arbeitet sehr hart. Er hat sich nie zurückgezogen", lobt sein Teamchef. "Ich meine, wir haben nach Budapest gesprochen, als es eine schwierige Zeit war."

"Er ging direkt in den Simulator, anstatt in den Urlaub zu fahren, und sagte: 'Nein, ich gehe zurück in den Simulator mit dem Team und arbeite am nächsten Tag.' Und das ist die Herangehensweise, die er hat. Jedes Wochenende, an dem er nicht fährt, arbeitet er irgendwo mit seinen Ingenieuren oder an seinem Fahrstil."

Red Bull hat "saubere Stichprobe bekommen"

Und das scheint sich langsam bemerkbar zu machen: Nach einer langen Durststrecke mit sieben Rennen ohne Punkte, erreichte Tsunoda nach der Sommerpause gleich zweimal die Top 10. In Zandvoort landete der Japaner auf dem neunten Platz, in Baku wurde er sogar Sechster.

"Ich freue mich sehr für ihn, dass er Fortschritte zeigt. Ich denke, es ist sein bestes Rennen mit uns in diesem Jahr", blickt der Red-Bull-Teamchef auf Aserbaidschan zurück. "Das Wichtigste für uns war wahrscheinlich, diese saubere Stichprobe zu bekommen, wie wir beim letzten Mal gesagt haben. Ich denke, er hat zugehört, und das ist gut."