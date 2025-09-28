  • 28. September 2025 · 15:34 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Ruben Zimmermann

Fotostrecke: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen seit 2000

Seit der Jahrtausendwende entschied sich der Kampf um die Fahrer-WM neunmal beim Saisonfinale - Wir blicken auf die Entscheidungen beim letzten Rennen

(Motorsport-Total.com) - Nichts ist spannender als ein WM-Kampf, der sich erst beim letzten Rennen einer Saison entscheidet. In diesen Genuss kamen die Formel-1-Fans im Hinblick auf die Fahrer-Weltmeisterschaft inzwischen aber bereits seit vier Jahren nicht mehr.

Foto zur News: Fotostrecke: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen seit 2000

© LAT

Michael Schumacher sicherte sich den WM-Titel 2003 erst im letzten Rennen Zoom Download

Denn zwar gewann McLaren die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft 2024 erst im letzten Rennen in Abu Dhabi. Der bislang letzte Fahrer-Titelkampf, der erst beim Saisonfinale entschieden wurde, war allerdings das Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen im Jahr 2021.

Insgesamt kam es seit der Jahrtausendwende bislang neunmal vor, dass der Titel in der Formel-1-Fahrer-WM erst im letzten Rennen des Jahres vergeben wurde, und in unserer Fotostrecke schauen wir uns all diese Entscheidungen an.

Unsere Liste beginnt dabei erst im Jahr 2003 mit dem Duell zwischen Michael Schumacher und Kimi Räikkönen, denn in den drei Jahren zuvor gewann "Schumi" den Titel jeweils bereits vor dem letzten Rennen der jeweiligen Saison.

Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen

Spannend ist, dass es in den neun Fällen, bei denen sich der Titel erst im letzten Rennen entschied, lediglich zweimal vorkam, dass ein WM-Kampf beim Saisonfinale tatsächlich auch noch kippte. In den anderen sieben Fällen wurde jeweils der Fahrer Weltmeister, der auch vor dem letzten Rennen bereits vorne lag.

Und noch interessanter ist die Tatsache, dass es in beiden Situationen nicht der Zweitplatzierte war, der am Ende doch noch den Titel mit nach Hause nahm. Denn in den Fällen, in denen der WM-Kampf im letzten Rennen noch kippte, war der spätere Weltmeister vor dem Saisonfinale sogar nur WM-Dritter.

Das letzte Mal, dass es ein Fahrer noch schaffte, einen Punkterückstand im letzten Rennen des Jahres noch umzudrehen, liegt inzwischen auch schon 15 Jahre zurück. Zum bislang letzten Mal gelang das Sebastian Vettel bei seinem ersten Titelgewinn im Jahr 2010.

Wer auch immer 2025 als WM-Spitzenreiter ins letzte Rennen in Abu Dhabi geht, hat statistisch gesehen also beste Chancen, am Ende des Tages auch Weltmeister zu werden - sofern er das nicht bereits vorher schon war ...

Verwandte Inhalte zu dieser News

Fotostrecke: Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen
Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen
Foto zur News: Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
2. Tag
Foto zur News: Haas-Test in Mugello mit Grosjean und Hinchcliffe
Haas-Test in Mugello mit Grosjean und Hinchcliffe
Foto zur News: Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
1. Tag
Foto zur News: Die Fahrer mit Podestplätzen für Ferrari, McLaren und Williams
Die Fahrer mit Podestplätzen für Ferrari, McLaren und Williams
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Foto zur News: Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Foto zur News: Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Foto zur News: Nordschleifen-Debüt: Hat Max Verstappen seinen "Führerschein" bekommen?
Nordschleifen-Debüt: Hat Max Verstappen seinen "Führerschein" bekommen?
Mehr Videos
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
 
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com
Formel1.de auf YouTube