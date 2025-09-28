Fotostrecke: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen seit 2000

(Motorsport-Total.com) - Nichts ist spannender als ein WM-Kampf, der sich erst beim letzten Rennen einer Saison entscheidet. In diesen Genuss kamen die Formel-1-Fans im Hinblick auf die Fahrer-Weltmeisterschaft inzwischen aber bereits seit vier Jahren nicht mehr.

© LAT Michael Schumacher sicherte sich den WM-Titel 2003 erst im letzten Rennen Zoom Download

Denn zwar gewann McLaren die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft 2024 erst im letzten Rennen in Abu Dhabi. Der bislang letzte Fahrer-Titelkampf, der erst beim Saisonfinale entschieden wurde, war allerdings das Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen im Jahr 2021.

Insgesamt kam es seit der Jahrtausendwende bislang neunmal vor, dass der Titel in der Formel-1-Fahrer-WM erst im letzten Rennen des Jahres vergeben wurde, und in unserer Fotostrecke schauen wir uns all diese Entscheidungen an.

Unsere Liste beginnt dabei erst im Jahr 2003 mit dem Duell zwischen Michael Schumacher und Kimi Räikkönen, denn in den drei Jahren zuvor gewann "Schumi" den Titel jeweils bereits vor dem letzten Rennen der jeweiligen Saison.

Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen Fotostrecke

Spannend ist, dass es in den neun Fällen, bei denen sich der Titel erst im letzten Rennen entschied, lediglich zweimal vorkam, dass ein WM-Kampf beim Saisonfinale tatsächlich auch noch kippte. In den anderen sieben Fällen wurde jeweils der Fahrer Weltmeister, der auch vor dem letzten Rennen bereits vorne lag.

Und noch interessanter ist die Tatsache, dass es in beiden Situationen nicht der Zweitplatzierte war, der am Ende doch noch den Titel mit nach Hause nahm. Denn in den Fällen, in denen der WM-Kampf im letzten Rennen noch kippte, war der spätere Weltmeister vor dem Saisonfinale sogar nur WM-Dritter.

Das letzte Mal, dass es ein Fahrer noch schaffte, einen Punkterückstand im letzten Rennen des Jahres noch umzudrehen, liegt inzwischen auch schon 15 Jahre zurück. Zum bislang letzten Mal gelang das Sebastian Vettel bei seinem ersten Titelgewinn im Jahr 2010.

Wer auch immer 2025 als WM-Spitzenreiter ins letzte Rennen in Abu Dhabi geht, hat statistisch gesehen also beste Chancen, am Ende des Tages auch Weltmeister zu werden - sofern er das nicht bereits vorher schon war ...