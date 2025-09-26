Williams-Teamchef Vowles verrät: Wie "Drive to Survive" sein Leben verändert

(Motorsport-Total.com) - Die beliebte Netflix-Dokuserie "Drive to Survive" hat die Formel 1 in den vergangenen Jahren verändert und vor allem in den Staaten für einen riesigen Popularitätsschub gesorgt: Nicht nur die Fahrer haben plötzlich Millionen Follower gewonnen, sondern auch die Teamchefs.

Williams-Teamchef James Vowles, der seit Anfang 2023 an der Spitze des traditionsreichen Rennstalls steht, hat mittlerweile 544.000 Follower auf seinem Instagram-Account. Das sei zwar ein netter Nebeneffekt, aber nicht der Grund, warum sich der 46-jährige Brite für einen Job in der Formel 1 entschieden hat.

"Ich bin nicht wegen des Promi-Status hierhergekommen", betont der Williams-Teamchef im aktuellen Podcast Business of Sport. "Ich bin hergekommen, weil ich die Herausforderung und die Rolle liebe. Ich liebe den Sport. Es ist eigentlich der einzige Job, den ich jemals in meinem Leben wirklich gekannt habe."

Dennoch bestreitet Vowles nicht, dass die Popularität dank Netflix auch hilfreich ist. "Es ist wirklich gut für Williams. Es ist wirklich gut für den Sport, diese Seite der Dinge zu haben", meint der Brite. "Netflix war, ehrlich gesagt, ein absoluter Wendepunkt, und der F1-Film ist einfach eine Fortsetzung davon."

Williams-Teamchef: "Kein echter Prominentenstatus"

"Es ist kein echter Prominentenstatus", weiß der Williams-Teamchef. "Wenn ich diese Rolle morgen nicht mehr ausüben würde, würde das mit der Zeit verblassen, jemand anderes würde meinen Platz einnehmen, und ich denke, die Welt wäre dadurch auf lange Sicht besser."

"Das unterscheidet sich also von einem Prominentenstatus, der auf andere Weise entsteht", meint Vowles, der allerdings auch betont, dass die plötzliche Bekanntheit weder ihn persönlich noch sein Handeln an der Spitze des Formel-1-Teams verändert habe.

"Man wird zwar auf der Straße oder anderswo mehr erkannt, aber tatsächlich sind alle Interaktionen, die ich bisher hatte - vielleicht wird sich das noch ändern - einfach Menschen, die glücklich sind, dass wir wieder auf einem guten Weg nach vorne sind."

"Es sind also nicht Leute, die die Richtung kritisieren. Es sind Menschen, die uns in dem, wohin wir gehen, unterstützen", freut sich Vowles, der sich als Williams-Teamchef auf einem guten Weg befindet: In Baku holte Carlos Sainz das erste Podium unter der Leitung des Briten.