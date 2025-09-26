  • 26. September 2025 · 09:43 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Sönke Brederlow, Co-Autor: Lydia Mee

Williams-Teamchef Vowles verrät: Wie "Drive to Survive" sein Leben verändert

Die Netflix-Serie "Drive to Survive" hat nicht nur die Formel-1-Fahrer, sondern auch Teamchefs berühmt gemacht - Wie Williams-Teamchef James Vowles darüber denkt

(Motorsport-Total.com) - Die beliebte Netflix-Dokuserie "Drive to Survive" hat die Formel 1 in den vergangenen Jahren verändert und vor allem in den Staaten für einen riesigen Popularitätsschub gesorgt: Nicht nur die Fahrer haben plötzlich Millionen Follower gewonnen, sondern auch die Teamchefs.

Foto zur News: Williams-Teamchef Vowles verrät: Wie "Drive to Survive" sein Leben verändert

© LAT Images

Flavio Briatore geht mit Franco Colapinto mitunter hart ins Gericht Zoom Download

Williams-Teamchef James Vowles, der seit Anfang 2023 an der Spitze des traditionsreichen Rennstalls steht, hat mittlerweile 544.000 Follower auf seinem Instagram-Account. Das sei zwar ein netter Nebeneffekt, aber nicht der Grund, warum sich der 46-jährige Brite für einen Job in der Formel 1 entschieden hat.

"Ich bin nicht wegen des Promi-Status hierhergekommen", betont der Williams-Teamchef im aktuellen Podcast Business of Sport. "Ich bin hergekommen, weil ich die Herausforderung und die Rolle liebe. Ich liebe den Sport. Es ist eigentlich der einzige Job, den ich jemals in meinem Leben wirklich gekannt habe."

Dennoch bestreitet Vowles nicht, dass die Popularität dank Netflix auch hilfreich ist. "Es ist wirklich gut für Williams. Es ist wirklich gut für den Sport, diese Seite der Dinge zu haben", meint der Brite. "Netflix war, ehrlich gesagt, ein absoluter Wendepunkt, und der F1-Film ist einfach eine Fortsetzung davon."

Williams-Teamchef: "Kein echter Prominentenstatus"

"Es ist kein echter Prominentenstatus", weiß der Williams-Teamchef. "Wenn ich diese Rolle morgen nicht mehr ausüben würde, würde das mit der Zeit verblassen, jemand anderes würde meinen Platz einnehmen, und ich denke, die Welt wäre dadurch auf lange Sicht besser."

"Das unterscheidet sich also von einem Prominentenstatus, der auf andere Weise entsteht", meint Vowles, der allerdings auch betont, dass die plötzliche Bekanntheit weder ihn persönlich noch sein Handeln an der Spitze des Formel-1-Teams verändert habe.

"Man wird zwar auf der Straße oder anderswo mehr erkannt, aber tatsächlich sind alle Interaktionen, die ich bisher hatte - vielleicht wird sich das noch ändern - einfach Menschen, die glücklich sind, dass wir wieder auf einem guten Weg nach vorne sind."

"Es sind also nicht Leute, die die Richtung kritisieren. Es sind Menschen, die uns in dem, wohin wir gehen, unterstützen", freut sich Vowles, der sich als Williams-Teamchef auf einem guten Weg befindet: In Baku holte Carlos Sainz das erste Podium unter der Leitung des Briten.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Mercedes-Teamchef Wolff macht Williams nach Baku-Podium ein Mercedes-Teamchef Wolff macht Williams nach Baku-Podium ein freches Geschenk
Foto zur News: Warum Williams-Teamchef James Vowles plötzlich selbst ins Warum Williams-Teamchef James Vowles plötzlich selbst ins Cockpit stieg
Foto zur News: Geheimnis gelüftet: Darum fährt Carlos Sainz jetzt mit Geheimnis gelüftet: Darum fährt Carlos Sainz jetzt mit Einhorn!
Foto zur News: James Vowles: So beeindruckend war Michael Schumacher als James Vowles: So beeindruckend war Michael Schumacher als Anführer
Foto zur News: Erklärt: Was macht eigentlich ein Formel-1-Teamchef? Erklärt: Was macht eigentlich ein Formel-1-Teamchef?
Aktuelles Top-Video
Foto zur News: Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?

Theissen blickt zurück auf den Ausstieg 2009, die Gründe dahinter und ob...

Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Haas-Test in Mugello mit Grosjean und Hinchcliffe
Haas-Test in Mugello mit Grosjean und Hinchcliffe
Foto zur News: Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
1. Tag
Foto zur News: Die Fahrer mit Podestplätzen für Ferrari, McLaren und Williams
Die Fahrer mit Podestplätzen für Ferrari, McLaren und Williams
Foto zur News: Baku: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Baku: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Foto zur News: Die letzten 20 Rennen, in denen der WM-Führende ausgefallen ist
Die letzten 20 Rennen, in denen der WM-Führende ausgefallen ist
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Foto zur News: Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Foto zur News: Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Foto zur News: Nordschleifen-Debüt: Hat Max Verstappen seinen "Führerschein" bekommen?
Nordschleifen-Debüt: Hat Max Verstappen seinen "Führerschein" bekommen?
Mehr Videos
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
 
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
Anzeige motor1.com