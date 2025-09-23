  • 23. September 2025 · 10:57 Uhr

    von Lydia Mee, Übersetzung: Stefan Ehlen

Geheimnis gelüftet: Darum fährt Carlos Sainz jetzt mit Einhorn!

Ein Sticker sorgt für Gesprächsstoff: Carlos Sainz fährt in Baku mit Einhorn auf den Helm - und landet prompt auf dem Podium

(Motorsport-Total.com) - Carlos Sainz hat beim Grand Prix von Aserbaidschan 2025 in Baku seinen ersten Podestplatz seit seinem Wechsel zu Williams zu Saisonbeginn gefeiert. Der Spanier belegte in Baku den dritten Rang. Für Aufsehen sorgte aber vor allem ein Detail: der Einhorn-Aufkleber auf Sainz' Helm - und mittlerweile auch auf seinem Pokal.

Foto zur News: Geheimnis gelüftet: Darum fährt Carlos Sainz jetzt mit Einhorn!

© Getty Images

Der Einhorn-Sticker auf dem Helm von Carlos Sainz in Baku 2025 Zoom Download

Der Hintergrund dazu: Das Williams-Team hatte am 13. September ein Video veröffentlicht, in dem Sainz und sein Teamkollege Alex Albon Fanfragen beantworteten. Darin war ein junges Mädchen mit einem Stoffeinhorn zu sehen, das Sainz fragte, ob sie es Sparkles oder Sprinkles nennen solle - und ob er einen Einhorn-Sticker für den Rest des Jahres auf seinem Helm tragen würde.

Während Sainz sich nicht für einen Namen entschied - Albon votierte für "Sprinkles" -, bestätigte er, dass er einen von ihr gestalteten Sticker tragen würde.

Gesagt, getan: Sainz erschien zum Rennwochenende in Baku mit dem neuen Aufkleber auf seinem Helm. Von Startplatz zwei ins Rennen gegangen, fuhr er als Dritter über die Ziellinie - hinter Sieger Max Verstappen im Red Bull und George Russell im Mercedes.

Verstappen spricht Sainz auf den Aufkleber an

Verstappen bemerkte nach dem Rennen das "neue Maskottchen" am Helm des Spaniers.

"Es ist ein Einhorn", erklärte Sainz. "Ein Fan hat uns das geschickt, und ich habe gesagt, dass ich es dieses Wochenende tragen würde."

Bleibt der Sticker jetzt dran?

Nach den Teamfeiern veröffentlichte Williams ein weiteres Video: Gemeinsam mit Teamchef James Vowles präsentierte Sainz den Pokal - inklusive Einhorn-Sticker.

"Da gibt es noch etwas ganz Besonderes", sagte Vowles und zeigte auf den Aufkleber. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sparkles oder Sprinkles auch ihren Anteil daran hatten. Also bleibt das wohl noch eine Weile drauf!"

Sainz ergänzte: "Bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall!"

Was der dritte Platz für Williams bedeutet

Das Podium in Baku war nicht nur Sainz' erstes mit Williams, sondern auch das erste unter der Führung von Vowles, der das Team aus Grove Anfang 2023 übernommen hatte.

Dank der 15 Punkte kletterte Sainz in der Fahrerwertung von Platz 18 auf Rang zwölf. Williams bleibt in der Konstrukteurs-WM Fünfter, liegt nun aber 29 Punkte vor Racing Bulls (6.) und 171 Zähler hinter Red Bull (4.).

