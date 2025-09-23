  • 23. September 2025 · 09:54 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Business
    von Stefan Ehlen

TV-Quoten Baku: Sky glänzt, ORF floppt

Sky in Deutschland verpasst in Baku knapp den Saisonrekord, während der ORF in Österreich das zweitschlechteste Ergebnis des Jahres einfährt

(Motorsport-Total.com) - Die Fernsehpartner der Formel 1 haben beim Grand Prix von Aserbaidschan 2025 in Baku unterschiedliche Ergebnisse bei ihrer Live-Übertragung des Rennens erzielt.

Foto zur News: TV-Quoten Baku: Sky glänzt, ORF floppt

© Getty Images Europe

Die Startphase in Baku 2025: Max Verstappen führt vor Carlos Sainz Zoom Download

Pay-TV-Sender Sky in Deutschland nahm zum vierten Mal in Folge die Hürde von 700.000 TV-Zuschauern und schrammte mit 727.000 Zuschauern nur um 2.000 Fans am bisherigen Saisonrekord vorbei, den es in Monza aufgestellt hatte.

In den zurückliegenden Jahren hatte Sky nur 2021 bessere Zahlen erreicht: Damals hatten 742.000 Zuschauer das Stadtrennen in Baku verfolgt. Danach gingen die Zuschauerzahlen deutlich zurück - von 650.000 (2022) auf zuletzt 520.000 (2024). Die aktuelle Saison markiert also einen Wendepunkt, möglicherweise begünstigt vom chaotischen Qualifying mit sechs roten Flaggen.

Auch der Sky-Marktanteil war mit 6,6 Prozent für Baku klar überdurchschnittlich. In den Vorjahren hatte der Bezahlsender stets schlechter abgeschnitten.

Rechnet man rund 138.000 Streaming-Kunden hinzu, kam Sky insgesamt auf ein Gesamtpublikum von rund 865.000 Formel-1-Fans.

ORF mit schwachen Quoten in Österreich

Einen Rückschlag dagegen musste der öffentlich-rechtliche ORF in Österreich hinnehmen: Nur 435.000 sahen den Aserbaidschan-Grand-Prix.

Für den Sender war es das zweitschlechteste Saisonergebnis nach dem Frühmorgen-Rennen in Australien, als 281.000 Zuschauer eingeschaltet hatten. Der Unterschied zum Saisonbestwert von 704.000 Fans (Imola und Spielberg) ist groß.

Ähnlich wie in Deutschland bis 2024 ist auch in Österreich ein Zuschauer-Rückgang für Baku zu erkennen: 2021 hatten beim ORF 648.000 Fans zugeschaut, 2023 noch 502.000. Im vergangenen Jahr hatte ServusTV mit 458.000 den vorläufigen Tiefpunkt erreicht, den der ORF jetzt noch einmal unterboten hat.

Damit liegt der ORF-Schnitt 2025 bei rund 554.000 Zuschauern pro Übertragung. Zum Vergleich: Sky kommt in Deutschland auf ein durchschnittliches Publikum von 584.000 Zuschauern.

So wird das Singapur-Rennen übertragen

Beim anstehenden Formel-1-Nachtrennen in Singapur ist in Deutschland wieder Pay-TV-Sender Sky gesetzt. Free-TV-Sender RTL zeigt nur das Qualifying live.

In Österreich wechselt die Berichterstattung von ORF zu ServusTV, in der Schweiz berichtet wie gewohnt SRF.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: TV-Quoten Monza: Sky wieder mit Bestleistung, ServusTV TV-Quoten Monza: Sky wieder mit Bestleistung, ServusTV schwach
Foto zur News: TV-Quoten Zandvoort: Sky feiert Zuschauer-Hoch - RTL TV-Quoten Zandvoort: Sky feiert Zuschauer-Hoch - RTL verliert Fans
Foto zur News: TV-Quoten Ungarn: Saisonbestwert für Sky TV-Quoten Ungarn: Saisonbestwert für Sky
Foto zur News: TV-Quoten Spa: Saisonbestwert für RTL, aber ... TV-Quoten Spa: Saisonbestwert für RTL, aber ...
Foto zur News: TV-Quoten Silverstone 2025: Klarer Saisonbestwert für TV-Quoten Silverstone 2025: Klarer Saisonbestwert für ServusTV
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die Fahrer mit Podestplätzen für Ferrari, McLaren und Williams
Die Fahrer mit Podestplätzen für Ferrari, McLaren und Williams
Foto zur News: Baku: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Baku: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Foto zur News: Die letzten 20 Rennen, in denen der WM-Führende ausgefallen ist
Die letzten 20 Rennen, in denen der WM-Führende ausgefallen ist
Foto zur News: Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Foto zur News: F1: Grand Prix von Aserbaidschan (Baku) 2025
F1: Grand Prix von Aserbaidschan (Baku) 2025
Sonntag
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Foto zur News: Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Foto zur News: Nordschleifen-Debüt: Hat Max Verstappen seinen "Führerschein" bekommen?
Nordschleifen-Debüt: Hat Max Verstappen seinen "Führerschein" bekommen?
Foto zur News: Max in der "Grünen Hölle": Kann der F1-Champion auch dort gewinnen?
Max in der "Grünen Hölle": Kann der F1-Champion auch dort gewinnen?
Mehr Videos
Formel-1-Quiz

Das Sauber-Team erzielte in der Formel 1 wie viele Zielankünfte?

615 604 645 607
Formel-1-Quiz
 
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
Anzeige motor1.com