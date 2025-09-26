Margarida Corceiro: Jetzt spricht Lando Norris erstmals über seine neue Liebe

(Motorsport-Total.com) - In der Formel 1 kämpft Lando Norris weiterhin um den ersehnten WM-Titel, doch in der Liebe hat der 25-jährige Brite schon einen persönlichen Erfolg gefeiert: Seit Frühjahr 2025 ist der McLaren-Pilot mit der portugiesischen Schauspielerin, Topmodel und Influencerin Margarida Corceiro zusammen.

Lando Norris ist seit Frühjahr 2025 offiziell mit Margarida Corceiro zusammen

Schon vor einigen Jahren kursierten Gerüchte über eine Beziehung der beiden, nachdem sie mehrfach gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurden und ein Tennis-Turnier in Monaco besucht hatten. Im August 2024 soll die Liaison vorerst ihr Ende gefunden haben.

Doch in diesem Jahr folgte das überraschende Comeback, als Norris und Corceiro ihre Liebe beim Großen Preis von Ungarn offiziell machten. "Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt, aber wir waren nie wirklich zusammen, bis vor Kurzem", verrät Norris in einem aktuellen Interview mit der Vogue.

Was Norris an seiner 22-jährigen Freundin besonders schätzt? "Alles", grinst der Brite. "Sie ist jemand, bei dem ich ganz ich selbst sein kann. Sehr bodenständig und sie führt auch ein ziemlich verrücktes Leben. Es ist schön, wenn wir beide einfach mal ein Boot für den Tag mieten oder zusammen nach Hause gehen und entspannen können."

Norris will seine Freundin für Golf begeistern

Ein kleiner Haken bleibt jedoch: "Das Größte, was ich zu ändern versuche, ist, sie für Golf zu begeistern", verrät der McLaren-Star. "Sie hasst Golf." Anders als Weltmeister Max Verstappen, der in der Sommerpause sogar mit Freundin Kelly Piquet im Golfkart über den Platz raste, fällt Golfen als gemeinsame Freizeitbeschäftigung deshalb raus.

Lando Norris jagt in dieser Saison seinem ersten WM-Titel hinterher

Dafür haben sie andere Gemeinsamkeit im öffentlichen Rampenlicht: Beide müssen sich regelmäßig mit Beleidigungen und negativen Kommentaren auseinandersetzen. "Ich glaube nicht, dass man einen schlechten Kommentar einfach so hinnehmen kann, als wäre nichts passiert", sagt Norris.

"Man möchte nicht, dass über jemanden schlecht geschrieben wird. Aber sie ist sich dessen durchaus bewusst." Denn mit mehr als zwei Millionen Followern gehört Margarida Corceiro zu den bekanntesten Influencerinnen, während Lando Norris vor einigen Wochen sogar eine Social-Media-Pause einlegte.

Doch ganz loslassen kann der McLaren-Star offenbar nicht. "Es betrifft mich", räumt er ein, ergänzt allerdings: "Viel weniger als früher. Ich achte jetzt viel weniger darauf." Zwischen dem WM-Kampf in der Formel 1 und seiner neuen Freundin Margarida Corceiro bleibt für den Briten ohnehin kaum noch Zeit ...