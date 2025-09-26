  • 26. September 2025 · 07:21 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Sönke Brederlow

Margarida Corceiro: Jetzt spricht Lando Norris erstmals über seine neue Liebe

Lando Norris jagt seinem ersten WM-Titel in der Formel 1 noch hinterher, in der Liebe hat er bereits gewonnen: Jetzt spricht er über seine Freundin Margarida Corceiro

(Motorsport-Total.com) - In der Formel 1 kämpft Lando Norris weiterhin um den ersehnten WM-Titel, doch in der Liebe hat der 25-jährige Brite schon einen persönlichen Erfolg gefeiert: Seit Frühjahr 2025 ist der McLaren-Pilot mit der portugiesischen Schauspielerin, Topmodel und Influencerin Margarida Corceiro zusammen.

Foto zur News: Margarida Corceiro: Jetzt spricht Lando Norris erstmals über seine neue Liebe

© Getty Images Europe

Lando Norris ist seit Frühjahr 2025 offiziell mit Margarida Corceiro zusammen Zoom Download

Schon vor einigen Jahren kursierten Gerüchte über eine Beziehung der beiden, nachdem sie mehrfach gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurden und ein Tennis-Turnier in Monaco besucht hatten. Im August 2024 soll die Liaison vorerst ihr Ende gefunden haben.

Doch in diesem Jahr folgte das überraschende Comeback, als Norris und Corceiro ihre Liebe beim Großen Preis von Ungarn offiziell machten. "Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt, aber wir waren nie wirklich zusammen, bis vor Kurzem", verrät Norris in einem aktuellen Interview mit der Vogue.

Was Norris an seiner 22-jährigen Freundin besonders schätzt? "Alles", grinst der Brite. "Sie ist jemand, bei dem ich ganz ich selbst sein kann. Sehr bodenständig und sie führt auch ein ziemlich verrücktes Leben. Es ist schön, wenn wir beide einfach mal ein Boot für den Tag mieten oder zusammen nach Hause gehen und entspannen können."

Norris will seine Freundin für Golf begeistern

Ein kleiner Haken bleibt jedoch: "Das Größte, was ich zu ändern versuche, ist, sie für Golf zu begeistern", verrät der McLaren-Star. "Sie hasst Golf." Anders als Weltmeister Max Verstappen, der in der Sommerpause sogar mit Freundin Kelly Piquet im Golfkart über den Platz raste, fällt Golfen als gemeinsame Freizeitbeschäftigung deshalb raus.

Foto zur News: Margarida Corceiro: Jetzt spricht Lando Norris erstmals über seine neue Liebe

© LAT Images

Lando Norris jagt in dieser Saison seinem ersten WM-Titel hinterher Zoom Download

Dafür haben sie andere Gemeinsamkeit im öffentlichen Rampenlicht: Beide müssen sich regelmäßig mit Beleidigungen und negativen Kommentaren auseinandersetzen. "Ich glaube nicht, dass man einen schlechten Kommentar einfach so hinnehmen kann, als wäre nichts passiert", sagt Norris.

"Man möchte nicht, dass über jemanden schlecht geschrieben wird. Aber sie ist sich dessen durchaus bewusst." Denn mit mehr als zwei Millionen Followern gehört Margarida Corceiro zu den bekanntesten Influencerinnen, während Lando Norris vor einigen Wochen sogar eine Social-Media-Pause einlegte.

Doch ganz loslassen kann der McLaren-Star offenbar nicht. "Es betrifft mich", räumt er ein, ergänzt allerdings: "Viel weniger als früher. Ich achte jetzt viel weniger darauf." Zwischen dem WM-Kampf in der Formel 1 und seiner neuen Freundin Margarida Corceiro bleibt für den Briten ohnehin kaum noch Zeit ...

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Lando Norris: "Ich weiß, dass ich jetzt wie der große Loser Lando Norris: "Ich weiß, dass ich jetzt wie der große Loser aussehe"
Foto zur News: Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Lando Norris Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Lando Norris
Foto zur News: Auf den Spuren von James Dean: Lando Norris überrascht mit Auf den Spuren von James Dean: Lando Norris überrascht mit Vogue-Feature
Foto zur News: Andrea Stella: War mehr McLarens Versagen als das von Norris Andrea Stella: War mehr McLarens Versagen als das von Norris
Foto zur News: Lando Norris verrät: So sieht er seine Zukunft nach der Lando Norris verrät: So sieht er seine Zukunft nach der Formel 1
Aktuelles Top-Video
Foto zur News: Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?

Theissen blickt zurück auf den Ausstieg 2009, die Gründe dahinter und ob...

Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die Fahrer mit Podestplätzen für Ferrari, McLaren und Williams
Die Fahrer mit Podestplätzen für Ferrari, McLaren und Williams
Foto zur News: Baku: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Baku: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Foto zur News: Die letzten 20 Rennen, in denen der WM-Führende ausgefallen ist
Die letzten 20 Rennen, in denen der WM-Führende ausgefallen ist
Foto zur News: Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Foto zur News: F1: Grand Prix von Aserbaidschan (Baku) 2025
F1: Grand Prix von Aserbaidschan (Baku) 2025
Sonntag
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Foto zur News: Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Foto zur News: Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Foto zur News: Nordschleifen-Debüt: Hat Max Verstappen seinen "Führerschein" bekommen?
Nordschleifen-Debüt: Hat Max Verstappen seinen "Führerschein" bekommen?
Mehr Videos
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
 
Formel-1-Quiz

Auf welcher Strecke fand 1988 der Großer Preis von Ungarn statt?

Zandvoort Hungaroring Estoril Imola
Formel-1-Quiz
Anzeige motor1.com