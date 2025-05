Norris spricht über Social-Media-Auszeit: Mehr Energie für den WM-Kampf

"Es ist einfach nichts, was mir Spaß macht. Ich brauche es nicht. Es ist mein Leben. Ich kann tun, was ich will", so seine Erklärung für den Rückzug von Instagram und Co. "Ich genieße es, nicht mehr so oft am Handy zu sein wie früher." Zwar nutze er sein Handy natürlich noch. "Ich schreibe meinen Freunden und so weiter."

