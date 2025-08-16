"Bewegen uns sanft in die richtige Richtung": Kein Excel mehr bei Williams

(Motorsport-Total.com) - "Ich glaube nicht, dass wir eine Kehrtwende geschafft haben. Ich denke, wir bewegen uns sanft in die richtige Richtung." So lautet das Zwischenfazit von Williams-Teamchef James Vowles in der Formel-1-Saison 2025. Der Rennstall hat sich aus dem Sumpf befreit und kämpft immer häufiger im Mittelfeld um Punkte. Dennoch ist laut Vowles noch eine Menge zu tun. Doch was haben Excel-Tabellen mit dem Schwung bei Williams zu tun?

"Vergangenes Jahr war das Auto sehr schwer", erklärt Vowles. "Wir hatten nicht die richtige Anzahl an Ersatzteilen. Wir haben viele Technologien und Ideen ins Spiel gebracht, konnten sie aber nicht bis zum Ende umsetzen. Eine der größten Änderungen, an der wir in den vergangenen 24 Monaten gearbeitet haben, war sicherzustellen, dass wir vom Konzept bis zur Strecke so schnell und kosteneffizient wie möglich liefern können."

"Das ist eine der wichtigsten Veränderungen - und das sieht man am diesjährigen Auto", freut sich der Teamchef. "Das Auto war pünktlich fertig, wir hatten reichlich Ersatzteile und konnten mehrere Updates über die Saison hinweg entwickeln. Wir haben mehrere Frontflügel und mehrere Pakete mitgebracht. Das ist ein Unterschied, wenn man auf die Geschichte von Williams blickt. Gewichtslimit, das richtige Produkt zur richtigen Zeit."

Keine Excel-Tabellen mehr

Und da kommt auch die moderne Technologie ins Spiel: "Der zweite Punkt sind KPIs, die für die Außenwelt nicht so spannend sind, weil nur ich sie sehe. Ich schaue mir im Kern an, wie viel wir in einer beliebigen Woche durch unsere Organisation und unsere Fabrik schleusen können, sei es in der Produktion oder im Design. Also: Wie viele Freigaben können wir pro Woche erteilen? Wie viele davon schaffen wir in der Produktion? Wie viel geben wir nach außen?"

"In einer Welt mit Kostenobergrenzen sind wir hier jetzt in einer viel besseren Position", so der Williams-Boss. "Das verschafft mir mehr Budget, um die Organisation weiter auszubauen und zu verbessern. Wir arbeiten nicht mehr mit Excel-Tabellen. Wir nutzen jetzt moderne ERP- und PLM-Tools, um das Auto zu entwerfen und zu bauen. Das ist eine große Veränderung."

Doch auch personelle Veränderungen haben bei Williams den Weg für Erfolg geebnet, denn das Team ist massiv gewachsen, wenn auch die Top-Teams noch viel größer sind. Da ist eine klare Sprache sehr wichtig.

Mehr Personal, mehr Kommunikation

"Der nächste Punkt ist, dass wir kommunizieren. Ich weiß, das klingt seltsam, aber die Organisation ist von 200 auf 700, 800 Leute gewachsen. Dennoch blieb jeder in seinem gewohnten Umfeld und machte alles so, wie er es immer gemacht hat. So wird man in der modernen Formel 1 nicht erfolgreich. Man braucht 1.000 Leute, die als ein Team zusammenarbeiten - nicht als separate Einheiten."

Des Weiteren hat Williams es geschafft, einige Problemherde zu lösen: "Ja, die Kühlprobleme liegen hinter uns. Wir haben vor Silverstone Änderungen vorgenommen und dort viel Arbeit investiert, um sicherzustellen, dass sie so funktionieren, wie wir es wollen. Das hat uns ein paar Millisekunden gekostet. An diesem Wochenende hat es uns gar nichts gekostet."

Auch bei den Upgrades am Auto während der Saison läuft es nun besser als 2024: "Das Update war eigentlich für Zandvoort geplant, nicht für Spa. Aber wir konnten in diesem Jahr - und das ist nicht das einzige Beispiel, wir hatten auch einen Frontflügel - die Durchlaufzeiten deutlich reduzieren. Wir fragen uns immer: Wie bringen wir ein Produkt schneller und günstiger auf die Strecke, ohne die Qualität zu verändern?"

Williams wird effizienter

"Das sind die drei entscheidenden Stellhebel. Das Spa-Update ist ein gutes Beispiel dafür, wie das Team zusammengerückt ist", freut er sich. "Wir sind den Prozess durchgegangen und haben auch Risiken eingegangen. In Spa selbst gab es nur drei Teile - und das an einem Sprintwochenende im Regen. Aber es hat sich als der richtige Weg erwiesen, das Unternehmen so zu pushen."

Nach 14 von 24 Rennwochenenden liegt Williams mit 70 Punkten auf Platz fünf der Konstrukteurswertung. In der Saison 2024 wurde das Team noch Vorletzter und hatte selten eine Chance auf Punkte. Es geht voran, auch wenn es im Mittelfeld der Formel 1 sehr eng zugeht. Der Abstand zu Red Bull ist zu groß, weshalb Williams jetzt alles tun wird, um den fünften Platz gegen Aston Martin, Sauber, Racing Bulls, Haas und Alpine zu verteidigen.