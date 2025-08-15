  • 15. August 2025 · 20:04 Uhr

    von Stefan Ehlen, Co-Autor: Oleg Karpow

Ocons wilder Kindheitstraum: Im WRC-Auto zum Einkaufen fahren!

Ein Traum aus Kindertagen, ein heimlicher Plan und ein WRC-Yaris: Esteban Ocon erlebte in Goodwood sein ganz persönliches Highlight

(Motorsport-Total.com) - "Als ich klein war, hatte ich einen Traum: mir eines Tages ein WRC-Auto zu kaufen und damit zum Einkaufen zu fahren", sagt Esteban Ocon. Diesen Wunsch kann sich der Formel-1-Fahrer aus dem Haas-Team zwar so nicht erfüllen, doch er kam ihm nun einen großen Schritt näher.

Foto zur News: Ocons wilder Kindheitstraum: Im WRC-Auto zum Einkaufen fahren!

© WRC

Glücklich auch mit Dach über dem Kopf: Esteban Ocon in Goodwood Zoom Download

Denn beim diesjährigen "Festival of Speed" in Goodwood in England durfte Ocon erstmals selbst ein modernes Rallyefahrzeug bewegen.

Und das kam so: Ocon hatte vor Verantwortlichen von Haas-Partner Toyota wiederholt von seinem Traum gesprochen. Bei einem Japan-Besuch ließ man ihn einen straßenzugelassenen Yaris auf Schotter fahren.

Überraschung für Ocon in Goodwood

Monate später folgte ein für Ocon irritierender Moment: Er las "Esteban / WRC" auf einem Goodwood-Zeitplan.

"Ich habe dann [Teamchef] Ayao Komatsu angerufen und gefragt: 'Was ist das? Fahre ich ein WRC-Auto?' Er meinte: 'Nein, wir haben uns nur vertan. Du sitzt nur als Beifahrer drin.' Und dann lachte er. Aber am Ende stellte sich heraus: Toyota hatte mir eine riesige Überraschung bereitet."

Ocon durfte tatsächlich hinter dem Steuer des WRC-Yaris Platz nehmen und selbst fahren. "Das war genau die Erfahrung, die ich mir schon immer gewünscht habe", erklärt er.

Wie Ocon die WRC-Fahrt erlebt hat

Die Fahrt habe ihn "nicht enttäuscht, sondern wirklich beeindruckt". Denn das WRC-Auto sei "perfekt konstruiert und durchdacht", sagt Ocon. "Mich hat es an DTM-Autos erinnert. Denn die Lenkung ist butterweich und sehr einfach zu handhaben. Das Gaspedal hat einen kurzen Weg - man muss sofort voll durchdrücken. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht."

Foto zur News: Ocons wilder Kindheitstraum: Im WRC-Auto zum Einkaufen fahren!

© Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Ein Toyota Yaris aus der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) Zoom Download

So viel, dass sich Ocon jetzt vorstellen kann, "nach meiner Formel-1-Karriere zum Spaß" an einer offiziellen Rallye-Veranstaltung teilzunehmen - "aber niemals in der Spitzenklasse", betont er.

Und zum Einkaufen fährt er in einem WRC-Auto vermutlich ebenfalls nie: "Diese Autos sind zwar straßenzugelassen, aber man braucht eine spezielle Genehmigung für den Einsatz im Wettbewerb." Das habe er mit zwölf Jahren noch nicht wissen können, sagt Ocon.

Für seine Probefahrt in Goodwood ist er Toyota dennoch "ewig dankbar". Und jetzt spekuliert Ocon auf einen Test unter Wettbewerbsbedingungen - "einfach zum Spaß, falls sie mir die Gelegenheit geben. Wahrscheinlich muss ich sie irgendwann mal anrufen ..."

