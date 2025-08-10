Max Verstappen: Möchte meine Tochter noch nicht mit zur Strecke nehmen

(Motorsport-Total.com) - Max Verstappen freut sich in der Sommerpause auf etwas mehr Zeit mit seiner Familie, die am 1. Mai noch einmal größer geworden ist. Denn zu Partnerin Kelly Piquet und Stieftochter Penelope gesellte sich Tochter Lily, Verstappens erstes eigenes Kind.

Max Verstappen will seine Tochter aktuell nicht mit zur Strecke nehmen

Doch an der Rennstrecke mehr Zeit mit seiner Tochter zu verbringen, das möchte der 27-Jährige nicht. Denn bis er mit Lily an der Strecke auftaucht, hat es für ihn noch Zeit: "Ich weiß nicht", sagt er nach dem Zeitpunkt gefragt, wann er seine Tochter mit zur Arbeit nimmt. "Ich bin nicht wirklich in Eile deswegen."

Verstappen weiß, dass das Formel-1-Fahrerlager für ein kleines Kind noch sehr überfordernd sein kann - vor allem wenn der Vater einer der gefragtesten Personen ist. "Ich möchte, dass sie noch ein wenig Frieden hat. Ich möchte daher nicht unbedingt, dass sie hier ist."

Der viermalige Weltmeister wäre aber nicht der einzige Fahrer, der seinen Nachwuchs mit an die Rennstrecke holt. In der jüngeren Vergangenheit waren unter anderem die Töchter von Nico Hülkenberg oder Kevin Magnussen mit in der Garage zu sehen.

Wenn man es noch weiter ausdehnen möchte, könnte man auch sagen, dass Lewis Hamilton immer wieder seinen Hund Roscoe mitbringt - kein Kind im klassischen Sinne, aber für den Ferrari-Piloten doch eine Art Familie.

Viele Väter gibt es im Formel-1-Umfeld aber heutzutage nicht mehr. Neben Verstappen ist aktuell Nico Hülkenberg der einzige Fahrervater im Feld. Im vergangenen Jahr hätten auch Kevin Magnussen und Sergio Perez noch in die Aufzählung gehört, doch die beiden gehören derzeit nicht mehr zum elitären Kreis der Formel-1-Piloten.

Nico Hülkenberg hat seine Tochter manchmal dabei

Verstappen ist mittlerweile auch der einzige Fahrer im Feld, dessen Vater früher selbst Formel-1-Pilot war. Auch davon hatte es in den vergangenen Jahren mehr gegeben, wenn man an Nico Rosberg (Keke Rosberg), Mick Schumacher (Michael Schumacher) oder Kevin Magnussen (Jan Magnussen) denkt.

Allerdings besitzen Väter anderer Fahrer durchaus Motorsport-Erfahrung, darunter Rallye-Weltmeister Carlos Sainz sen. oder Herve Leclerc, Vater von Ferrari-Pilot Charles, der es in seiner aktiven Karriere bis in die Formel 3 geschafft hatte.