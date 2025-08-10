Diese Formel-1-Strecken haben nur einen einzigen Sieger gesehen

(Motorsport-Total.com) - In der langen Geschichte der Formel 1 gab es immer wieder Strecken, die aus dem Rahmen fielen - sei es wegen ihres Layouts, ihrer Lage oder weil sie nur für kurze Zeit Teil des Rennkalenders waren. Einige von ihnen verbindet ein ganz besonderes Detail: Sie sahen über ihre gesamte Formel-1-Historie hinweg nur einen einzigen Sieger.

© Paul Gilham (Getty Images) Sebastian Vettel holte alle Siege in Indien - und 2013 seinen vierten Titel dort Zoom Download

Manche dieser Kurse waren tatsächlich nur ein einziges Mal im Kalender vertreten, andere immerhin für mehrere Jahre. Doch egal ob einmalig oder wiederholt - in den Ergebnislisten taucht jeweils nur ein Fahrer ganz oben auf. Eine Besonderheit, die oft übersehen wird, aber spannende Geschichten erzählt.

Ein Beispiel: Indien. Der Buddh International Circuit war drei Jahre lang Austragungsort eines Grand Prix - von 2011 bis 2013. Alle drei Rennen gewann Sebastian Vettel. Der Red-Bull-Pilot dominierte dort nach Belieben und sicherte sich 2013 auf dieser Strecke sogar vorzeitig seinen vierten Weltmeistertitel. Danach verschwand die Formel 1 aus dem Subkontinent - und Vettel blieb ungeschlagen.

Neben Vettel gehört auch Michael Schumacher zum exklusiven Kreis der Solo-Sieger auf einer Strecke - und wie sein Landsmann feierte auch er dort einen Weltmeistertitel - für mehr ist die Strecke in Formel-1-Kreisen aber auch nicht mehr bekannt.

Insgesamt gibt es 15 solcher Strecken, die alle eine Gemeinsamkeit haben: ein exklusives Siegerfeld. Mal sind es dominierende Phasen eines Topfahrers, mal glückliche Umstände - manchmal auch beides. Und immer erzählt es etwas über die jeweilige Ära.

Formel-1-Strecken, auf denen nur ein Fahrer gewonnen hat Lewis Hamilton und Silverstone - das passt! Stolze neunmal gewann der Brite sein Heimrennen und hält damit einen Formel-1-Rekord. Aber natürlich ist Hamilton nicht der einzige Sieger auf dem Kurs. Doch es gibt auch Strecken, auf denen nur ein einziger Fahrer gewinnen konnte. Und um die soll es in dieser Fotostrecke gehen. Fotostrecke

Welche Rennstrecken dazugehören, welche Fahrer dort gewonnen haben und warum genau niemand sonst auf diesen Kursen erfolgreich war, zeigen wir in unserer neuen Fotostrecke. Mit dabei: viel Motorsport-Nostalgie, vergessene Schauplätze und der eine oder andere Aha-Moment - auch für langjährige Fans.

Jetzt durchklicken und entdecken, auf welchen Formel-1-Kursen bis heute nur ein einziger Fahrer ganz oben auf dem Podium stand.