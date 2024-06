Formel-1-Liveticker: Verkündet Sainz heute den Williams-Wechsel?

Auch abseits der Strecke könnte es ein spannender Tag in Barcelona werden, denn es zeichnet sich immer mehr ab, dass Carlos Sainz heute seinen Wechsel zu Williams bekanntgeben könnte. So melden die Kollegen von Motorsport Week beispielsweise, dass sich Sainz sicher für Williams entschieden habe - obwohl er gestern in der Fahrer-PK sagte, dass noch keine Entscheidung gefallen sei. Passend dazu schreibt der in der Regel gut informierte Journalist Joe Saward in den sozialen Medien, dass es heute in Barcelona "eine Bekanntgabe" geben werde. Details nennt er allerdings nicht. Nicht ganz auszuschließen also, dass es um etwas anderes geht. "Es wird kein ruhiger Tag werden", betont Saward allerdings. Hier bei uns erfahrt ihr es natürlich sofort, wenn sich etwas tut!

