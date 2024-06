Formel-1-Liveticker: Ferrari in Barcelona wieder in Normalform?

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Mit dem Medientag in Barcelona startet die Königsklasse heute in den ersten Triple-Header der Saison 2024. Die Rennen in Spanien, Österreich und Großbritannien könnten dabei richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein. Kann Red Bull seinen Vorsprung wieder ausbauen? Oder bleibt es so eng wie zuletzt in Kanada? Hier im Ticker seid ihr heute und an den nächsten Tagen ganz dicht dran am Geschehen im Fahrerlager in Barcelona, wo uns in den kommenden Stunden zahlreiche Medienrunden und natürlich die Pressekonferenz der Fahrer erwarten. Ruben Zimmermann begleitet euch heute durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook , Instagram und YouTube . Auf geht's! Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen!

Das ist die Hoffnung von Teamchef Frederic Vasseur, nachdem die Scuderia zuletzt in Kanada eine Nullnummer hinlegte. Das Rennen davor in Monaco hatte Charles Leclerc ja sogar noch gewinnen können. "Beim Großen Preis von Spanien sollten wir wieder konkurrenzfähig sein, mit dem gleichen Leistungsniveau, das wir vor dem Großen Preis von Kanada die ganze Saison über gezeigt haben", betont Vasseur. "Wir haben aus dem Wochenende in Montreal einige wertvolle Lehren gezogen", versichert der Teamchef und erklärt: "Wir müssen in Ruhe arbeiten und uns weiterhin auf uns selbst konzentrieren." Mit anderen Worten: Von einem schlechten Wochenende darf man sich jetzt nicht komplett aus der Bahn werfen lassen. Vasseur weiß: "Wir müssen [in Spanien] sicherstellen, dass wir alles richtig machen, bis ins kleinste Detail." Der letzte Ferrari-Sieg in Barcelona liegt inzwischen schon elf Jahre zurück. 2013 triumphierte noch ein gewisser Fernando Alonso für die Scuderia. Es wäre also eigentlich mal wieder an der Zeit ...

