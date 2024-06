Formel-1-Liveticker: Mick Schumachers Ziel bleibt die Formel 1

Das hat uns der Deutsche, der an diesem Wochenende erstmals bei den 24 Stunden von Le Mans an den Start geht, in einem exklusiven Interview verraten. Er macht kein Geheimnis daraus, dass er unbedingt in die Königsklasse zurückkehren möchte. Über sein Engagement in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) in dieser Saison sagt er: "Für mich persönlich war es eher eine Entscheidung, die auf der Möglichkeit beruhte, meinen Job in der Formel 1 als Reservefahrer zu behalten." Die WEC sei die einzige attraktive Option gewesen, die es ihm ermöglicht habe, gleichzeitig seinen Job bei Mercedes als Formel-1-Testpilot zu behalten. Doch wie geht es 2025 für ihn weiter? Schumacher stellt klar, dass er aktuell alles auf die Karte Formel 1 setze. Es sei daher noch "ein bisschen früh" für ihn, "über einen Plan B nachzudenken", falls es mit dem Formel-1-Comeback wieder nicht klappen sollte. "Ich werde darüber nachdenken, wenn es an der Zeit ist, das zu tun", so Schumacher, der betont: "Ob ich einen Platz in der Formel 1 bekomme oder nicht, das liegt nicht in meiner Hand. Aber ich weiß, dass ich darauf hinarbeite."

