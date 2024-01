Haas-Teamchef Komatsu: Wie sehr sich Gene Haas jetzt engagiert im Team

(Motorsport-Total.com) - Jetzt, wo Günther Steiner weg ist, mischt sich Teambesitzer Gene Haas dann mehr ein ins Tagesgeschäft seines Formel-1-Rennstalls? Nimmt er vielleicht sogar eine nach außen sichtbar präsentere Rolle ein als bisher? "Ich glaube nicht", sagt Ayao Komatsu, der neue Teamchef bei Haas. "Das ist nichts, worauf er sich konzentriert."

Er habe allerdings den Eindruck, Gene Haas habe nun ein "aktiveres Interesse am Team", was aus seiner Sicht erfreulich sei. "Für mich ist das nur positiv. Das kann nur eine Hilfe sein", meint Komatsu.

Gene Haas sei überhaupt "sehr enthusiastisch" und am Thema Rennsport interessiert. "Er versteht nicht zwingend alle Details eines Formel-1-Teams, aber er gibt mir immerhin eine klare Richtung vor, wo er mit dem Team hin will", erklärt Komatsu.

Was bei Haas "erfrischend" ist für Komatsu

Das sei eine "überaus erfrischende" Situation und ganz anders als das, was Komatsu bis 2015 beim damaligen Lotus-Team erlebt hatte: "Mein vorheriges Team hatte diverse Eigentümerwechsel durchlaufen. Und manche Besitzer hatten überhaupt kein Interesse. Für sie war das alles nur ein Investment."

"Ihnen war die Rennerei egal. Sie wollten eigentlich nur ein paar Trackdays mit alten Formel-1-Autos absolvieren." Und das sei für die Belegschaft "sehr enttäuschend" gewesen, meint Komatsu.

Gene Haas dagegen signalisiere Interesse. "Ich erinnere mich noch an einen Wintertest und an einen Defekt am Auto. Gene stand mit in der Garage und sah sich das [kaputte] Teil an, weil ihn die technischen Belange interessieren", sagt Komatsu. "Er wollte wissen, was schiefgelaufen war."

Hat Gene Haas ausreichend Geduld?

Und jetzt will Gene Haas sicherstellen, dass sein Rennstall nicht länger das Schlusslicht ist in der Formel 1. "Damit liegt es an mir und der Mannschaft, dieses Ziel umzusetzen", so Komatsu. "Ich kann das nicht alleine schaffen und will es auch gar nicht alleine schaffen. Da muss die gesamte Belegschaft an einem Strang ziehen."

"Es ist meine Aufgabe, das Bestmögliche aus dem zu machen, was wir haben. Und ich muss Gene bei der Stange halten, damit er versteht, was es braucht, damit wir seine Ziele umsetzen können."

Aber hat Gene Haas dann auch die Geduld, einen womöglich langen Transformationsprozess zu begleiten und vor allem finanziell zu unterstützen? "Ich glaube schon", sagt Komatsu. "Nochmal: Ich bin dafür verantwortlich, Gene am Ball zu halten, damit er versteht, mit was wir es hier zu tun haben."