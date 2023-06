Warum der Einstieg der US-Investoren bei Alpine für alle Seiten Sinn macht

(Motorsport-Total.com) - Die Bestätigung der erwarteten amerikanischen Investition in das Alpine-Formel-1-Team am Montag war ein weiterer Beweis für das wachsende Profil des Sports in der USA. Es ist auch ein interessanter Schachzug von Renault, um den Bekanntheitsgrad seiner Sportwagenmarke zu erhöhen und schließlich mehr Einnahmen aus dem Formel-1-Projekt zu generieren.

Dabei hilft die Beteiligung von Hollywood-Star Ryan Reynolds und seinen Partnern Rob McElhenney und Michael B. Jordan. Zur Erinnerung: Ein Konsortium aus drei Finanzunternehmen, Otro Capital, RedBird Capital Partners und Maximum Effort Investments, die zusammen als Investorengruppe bekannt sind, hat 200 Millionen Dollar für einen Anteil von 24 Prozent am Team bezahlt.

Die Idee, dass ein Werksteam externe Anteilseigner aufnimmt, ist nicht gerade neu - schließlich besitzt der Mercedes-Benz-Konzern nur 33 Prozent der Anteile seines Formel-1-Teams, wobei Jim Ratcliffe mit Titelsponsor INEOS und Teamchef Toto Wolff ebenfalls 33 Prozent halten.

Alpine-CEO mit Verbindungen nach Amerika

Renault hat sich sehr stark für Alpine und das Formel-1-Team engagiert, und es war nicht unbedingt notwendig, externe Geldgeber einzubeziehen. Was für das Unternehmen interessanter ist, ist das Fachwissen der Amerikaner im Bereich Sport- und Unterhaltungsmarketing, das sie mitbringen. Renault hat sich sehr stark für Alpine und das Formel-1-Team engagiert, und es war nicht unbedingt notwendig, externe Geldgeber einzubeziehen. Was für das Unternehmen interessanter ist, ist das Fachwissen der Amerikaner im Bereich Sport- und Unterhaltungsmarketing, das sie mitbringen.

Es ist ein bisschen wie in der Fernsehshow Dragon's Den, wenn ein Unternehmer mit einer guten Idee die potenziellen Investoren überrascht, indem er sagt, dass er oder sie eigentlich schon genug Geld hat.

Alpine mag zwar durch und durch französisch sein, aber sein CEO Laurent Rossi hat einen Master in Business Administration in Harvard erworben und für die bekannte Boston Consulting Group und für Google gearbeitet, bevor er nach Europa zurückkehrte.

Als solcher hat er eine internationale Perspektive, die zweifellos eine Rolle bei der Beschaffung von Investitionen in den USA gespielt hat, während Teamchef Otmar Szafnauer Amerikaner ist, was die Synergie mit den neuen Partnern noch verstärkt.

Rossi: Welchen Nutzen die neuen Investoren liefern

"Sie werden uns bei der Monetarisierung des Geschäfts helfen", sagt Rossi. "Also streng genommen nicht auf der sportlichen Seite. Die Leute hier [in Enstone] wissen, was sie tun. Die Leute in Viry wissen, was sie tun. Sie werden das, was sie tun, auch weiterhin tun."

"Sie [die Investoren] werden uns helfen, unsere Einnahmen, Hospitality, Sponsoring, Lizenzen und Merchandising über das hinaus zu steigern, was wir geplant hatten. Einen Teil davon werden wir in Einrichtungen, Werkzeuge und Ausrüstung reinvestieren. Dies ist Teil eines Plans, den wir schon lange vor dem Einstieg von Red Bird gestartet haben und den wir 'Mountain Climber' nennen."

"Man hat vielleicht gehört, wie Otmar letztes Jahr sagte, dass wir 80 neue Leute einstellen und hier und da investieren. Wir werden also diesen Plan einfach verstärken, ihn noch weiter beschleunigen, natürlich im Rahmen des Kostendeckels. Auf diese Weise wird es uns indirekt helfen, unseren Weg fortzusetzen."

Rossi führt dieses Thema weiter aus: "Wir haben einen Fahrplan, wenn man so will. Es ist so, dass man einen Schritt nach dem anderen macht, weil es Zeit braucht, um die Leute zu finden, die unser Team ergänzen, denn unser Team ist etwas kleiner als die Spitzenteams."

"Wir werden also einfach weiter wachsen und expandieren, bis wir ähnliche Strukturen haben und die Art und Weise, wie wir arbeiten, einen Unterschied macht. Und wir glauben, dass die Art und Weise, wie wir vorgehen, einen Unterschied machen wird, weil wir hier Fachwissen haben."

US-Investoren mit Historie im Sport

Wir wissen nicht, wie die drei investierenden Einheiten die Finanzierung aufgeteilt haben, aber wir können vielleicht davon ausgehen, dass der Seniorpartner die kürzlich gegründete Otro Capital ist, da ihr Mitbegründer Alec Scheiner Direktor des Formel-1-Teams werden soll und als Sprecher der Gruppe auftritt.

Er und die anderen Hauptakteure von Otro waren zuvor an RedBird beteiligt, das faktisch eine Schwestergesellschaft ist. Doch wer sind diese Leute, und was ist ihr sportlicher Hintergrund? Der gelernte Jurist Scheiner war fast ein Jahrzehnt lang Senior Vice President und Chefsyndikus der Dallas Cowboys in der NFL, gefolgt von drei Jahren als Präsident der Cleveland Browns.

Einer seiner wichtigsten Verbündeten, Brent Stehlik, war ebenfalls bei den Cowboys und den Browns in Marketingfunktionen tätig und hat im Baseball bei den San Diego Padres und den Arizona Diamondbacks sowie im Eishockey bei den Tampa Bay Lightning gearbeitet.

Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wie bereits erwähnt, ist Otro ein neues Unternehmen, aber RedBird ist unter seinem Gründer und Harvard- und Oxford-Absolventen Gerry Cardinale seit langem an einer Vielzahl von Sportaktivitäten beteiligt.

Das Unternehmen hält eine bedeutende Beteiligung an Fenway Sports, zu dessen Portfolio der FC Liverpool, die Boston Red Sox und das Roush-Fenway-NASCAR-Team gehören. RedBird besitzt auch den AC Mailand, den FC Toulouse und das Cricket-Team Rajasthan Royals, während das Sportportfolio des Unternehmens High-End-Hospitality für die NFL, das TV-Netzwerk, das die New York Yankees beherbergt, sowie Partnerschaften mit den Spielerverbänden der NFL und MLB umfasst, die sich auf Bildrechte und Lizenzen konzentrieren.

Das Unternehmen ist auch in der Unterhaltungsbranche tätig, insbesondere über Skydance Media (Produzenten der Filme Mission: Impossible, Terminator, Star Trek, Top Gun, Jack Ryan und Jack Reacher), während man über sein Artists Equity Studio eine Partnerschaft mit Matt Damon und Ben Affleck unterhält.

Investoren: Warum Alpine perfekt gepasst hat

Letzteres trägt zum Hollywood-Glanz bei, den Reynolds und seine Kollegen von Maximum Effort mitbringen, die bereits den Wrexham AFC durch die dazugehörige Fernsehserie bekannt gemacht haben. Warum also haben die Amerikaner in die Formel 1 und speziell in Alpine investiert? Ganz einfach, weil sie es als ein sehr gutes Geschäft ansehen.

"Wir investieren seit über 25 Jahren in den Sport", sagt Otro-Chef Scheiner. "Wir haben in verschiedenen Ländern der Welt und in fast jeder einzelnen Sportart investiert. Wir sind Partner der Dallas Cowboys, der New York Yankees, der NFL, der NFL Players' Association, wir haben in Fußball investiert, wir haben in Basketball und Hockey investiert, in Kricket in Indien."

"Wenn wir also in Sport investieren, achten wir auf drei Dinge. Erstens: Gibt es wertvolles geistiges Eigentum? Zweitens: Können wir für eine Investition, die wir tätigen, einen Mehrwert bieten? Und drittens: Haben wir gleichgesinnte Partner? Wenn wir über diese Dinge nachdenken und uns Alpine ansehen, erfüllt es jedes einzelne Kästchen."

Alpine hat ersten Schritt gemacht

Wenn man bedenkt, wie viele potenzielle Investoren, die Geld ausgeben wollen, sich die Formel-1-Teams ansehen, ist es erstaunlich, dass Alpine den ersten Kontakt hergestellt hat.

"Für uns fängt es bei den Partnern an, und es begann mit Laurent und Luca [De Meo, CEO von Renault]", sagt Scheiner. "Sie kamen zu uns, und das ist die Art und Weise, wie wir diese Partnerschaften gerne beginnen. Denn es zeigt, dass wir einen strategischen Wert einbringen können. Und diese gleichgesinnte Partnerschaft ist das Wichtigste."

"Wir müssen mit Leuten zusammenarbeiten, die an das glauben, woran wir glauben, nämlich an die Fähigkeit, kommerzielle Einnahmen zu erzielen und sie als das knappe Gut zu behandeln, das sie sind."

Liberty hat Formel 1 attraktiv für Investoren gemacht

Zum Aspekt des geistigen Eigentums sagt Scheiner: "Wenn man an die Formel 1 oder an Investitionen in den Sport im Allgemeinen denkt, sage ich den Leuten immer, dass dies die einzige Branche ist, in der man seinen Kunden nie verlassen sollte."

"Das Schöne am Sport ist, dass es eine Bindung an die Marke gibt, die nicht verloren gehen kann, nur weil die Leistung in einem Jahr nachlässt. Das ist also der Graben um das geistige Eigentum, den wir in der Formel 1 finden."

"Wenn man also davon ausgeht und sich anschaut, was Liberty getan hat, indem es die Struktur des Sports mit der Kostendeckelung in Ordnung gebracht und dann den Sport in den Vereinigten Staaten populär gemacht hat, ist es unserer Meinung nach der perfekte Zeitpunkt, um zu investieren."

Scheiner: "Alpine das perfekte Vehikel"

"Und wir denken, dass Alpine das perfekte Vehikel ist. Ein Werksteam, ein ikonisches Team, mit dazugehöriger Motorenschmiede, und die Marke steht erst am Anfang. Damit ist das Kästchen für die IP abgehakt."

Das letzte Element ist, was können Otro und die anderen Investoren einbringen? "Wie können wir helfen? Das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage für uns", sagt Scheiner. "Und für uns sind all die Dinge, die wir in unserer Karriere getan haben, all die Investitionen, die wir getätigt haben, geeignet, hier zu helfen."

"Wir haben ein Unternehmen namens Legends Hospitality aufgebaut, als ich bei den Dallas Cowboys war. Wir haben im Wesentlichen die Gastronomie, den Verkauf, das Sponsoring und den Kartenverkauf ausgelagert. Mit der NFL als Kapitalgeber haben wir ein Unternehmen namens On Location Experiences aufgebaut, mit dem wir die Bewirtung rund um den Super Bowl auf die nächste Stufe gebracht haben."

"Wir haben in ein Geschäft mit den Spielerverbänden investiert, in dem wir ein Lizenzgeschäft rund um Videospiele und Sammelkarten aufgebaut haben. Und all diese Erfahrungen werden hier zum Erfolg beitragen."

"Wenn wir uns diesen Sport anschauen, denken wir, dass er unglaublich gut geführt wird, das Team ist unglaublich gut geführt. Aber wir sehen noch eine Menge Potenzial. Das haben wir auch gesehen, als wir vor ein paar Jahren in den indischen Kricket-Sport investiert haben, und es hat sich gezeigt, dass wir Recht hatten."

"Ich schätze die Partnerschaft also sehr. Ich schätze die Leute bei Alpine und Renault dafür, dass sie uns willkommen geheißen haben, und wir können es kaum erwarten, loszulegen."

Auch Straßenfahrzeugprojekte könnten profitieren

Die eigentliche Investition fließt in das Alpine-Team, aber natürlich gibt es auch Überschneidungen mit der Welt der Straßenfahrzeuge, was dem Kerngeschäft der Marke nur zugute kommen kann. Und da machen die US-Verbindungen für Renault noch mehr Sinn.

In den letzten Jahren hat Alpine allmählich sein Profil geschärft und sich von dem Image eines französischen Nischenunternehmens entfernt, von dem viele annahmen, es sei schon längst geschlossen.

Jetzt gibt es ehrgeizige Pläne für eine internationale Expansion, die einen Schritt in Richtung Elektrifizierung und neue Modelle wie einer Roadster-Version des A110, den Viersitzer A310, den A290 Hot Hatch und schließlich einen SUV umfassen. Die Grundlage für all dies bildet ein leicht anpassbares Aluminium-Chassis, die Alpine Performance Platform oder APP, die sich für die verschiedenen Karosserieformate eignet.

Alpine strebt US-amerikanischen Markt an

"Dieses Modell wird uns eindeutig helfen, unsere Präsenz auf den Kernmärkten zu stärken", sagt Rossi. "In erster Linie in Europa und Japan, aber auch, um global zu expandieren und echte Sportwagen-Territorien in Angriff zu nehmen, wenn man so will, von denen die USA die erste wäre, ein wichtiges, sehr großes Sportwagen-Territorium. Und wir werden mit allen Modellen, die ab 2027 auf den Markt kommen, in die USA gehen."

Dieser Expansionsplan trägt dazu bei, alles ins rechte Licht zu rücken und erklärt, warum die Verbindungen zu den USA für Alpine so nützlich sein werden. Man stelle sich nur einmal vor, was es bedeutet, wenn Reynolds mit einem A110 durch Los Angeles fährt oder ein Auto in einem Film zu sehen ist.

"Wir sind eine Marke, die sich auf die Sportbranche stützt und mehr als nur eine Branche", sagt Rossi. "Es ist ein Sport-Franchise. Und auch in diesem Bereich suchen wir nach den besten Partnern, den Klassenbesten, und ich glaube, wir haben die Besten gefunden."

"Das Ziel ist es, das Franchise, das Motorsport-Franchise, zu vergrößern und zu monetarisieren. Und in Otro Capital, RedBird und Maximum Effort haben wir die perfekten Partner für uns gefunden."