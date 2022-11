Perez: Es waren nur wenige Rennen, die mich aus der WM geworfen haben

Auf die Frage, ob Perez mit einem möglichen zweiten Platz in der Formel-1-Saison 2022 seinen persönlich besten Moment in der Königsklasse feiern wird, antwortet er: "Ich arbeite konstant daran. Es fühlt sich aber so an, als wäre ich aktuell in meiner besten Form. Ich möchte das in das letzte Rennen der Saison mitnehmen und nächstes Jahr stark beginnen." Das Tief im Jahr 2022 in Kanada und Österreich scheint Perez gut verkraftet zu haben, weshalb er auf seine zwei Saisonsiege aufbauen möchte.

© Copyright 1‌996 - ‌2022 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.