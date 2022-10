Formel-1-Teams einig: 24 Rennen ohne Rotation der Mitarbeiter nicht möglich

(Motorsport-Total.com) - Ganze 24 Rennen stehen in der Formel-1-Saison 2023 bevor, so viele wie noch nie in einer Saison in der Geschichte des Sports. Für die Teams ist das Fluch und Segen zugleich. Während auf der einen Seite mehr Geld in den Einnahmentopf fließt, stehen die Mitarbeiter auf der anderen Seite vor der Belastungsgrenze.

Der 24-Rennen-Kalender wird dabei in 39 Wochen über die Bühne gehen und beinhaltet ca. 133.000 Flugkilometer für das Personal an der Strecke, wobei Flüge in die Heimat oder zur Fabrik darin noch gar nicht enthalten sind. Die Teamverantwortlichen sind sich daher einig: Ohne eine Rotation der Mitarbeiter an der Strecke ist dieser Kalender nicht mehr zu stemmen.

"Ich denke, es ist wichtig, das richtige Gleichgewicht zu finden zwischen frischen Mitarbeitern, die ihre Arbeit bestmöglich erledigen können, und der Kontinuität, die man bei den Ingenieuren braucht", sagt Mercedes-Technikdirektor Mike Elliott.

"Ich denke also, dass es ein gewisses Maß an Rotation geben wird, das für die verschiedenen Funktionen unterschiedlich sein wird, und dass man wahrscheinlich versuchen wird, dies auch an die Bedürfnisse der einzelnen Personen anzupassen. Das wird wichtig sein."

Teams vor Balanceakt zwischen Strecke und Fabrik

Ein Rotationssystem wird dabei nicht nur benötigt, um die Mitarbeiter an der Strecke zu entlasten, sondern auch, um den bestmöglichen Austausch an der Strecke mit der Fabrik zu ermöglichen, sodass die Mitarbeiter im Werk bestmöglich vorankommen.

Dave Robson, Leiter der Fahrzeugperformance von Williams, fügt hinzu: "Es ist für uns alle Neuland. Und es gibt Vor- und Nachteile bei der Rotation einiger technischer Schlüsselpositionen. Ich kann natürlich nicht für die anderen Teams sprechen, aber ich denke, wir werden wahrscheinlich unterschiedliche Ansätze sehen."

"Wir haben schon eine gewisse Rotation eingeführt, sodass man bei den verschiedenen Rennen unterschiedliche Stimmen hören wird, die mit den Fahrern sprechen. Das haben wir in den letzten anderthalb Jahren getan, um uns auf einen erweiterten Kalender vorzubereiten. Und ich denke, dass es bei diesem Kalender nicht nur um die Anzahl der Rennen geht, sondern auch um die Art und Weise, wie sie eingepackt werden."

"Es ist also sehr schwierig. Wenn man zu allen Rennen reist, verbringt man nur sehr wenig Zeit in der Fabrik, und das ist für die Entwicklung des Autos nicht sehr hilfreich. Aber ich denke, dass Rotation für die langfristige Zukunft des Ingenieurteams und der Mechaniker wichtig sein wird, also denke ich, dass wir uns auf eine gewisse Rotation einlassen müssen", sagt Robson.

Haas zieht "anderes Modell" für 2023 in Betracht

Ayao Komatsu, der leitende Renningenieur von Haas, sieht ebenfalls in der Kommunikation zwischen dem Strecken- und Fabrikteam ein Problem: "Es ist so wichtig, dass die Mitarbeiter an der Strecke und die Mitarbeiter in der Fabrik integriert sind. Wenn wir nicht rotieren, sehen die Leute an der Strecke die Fabrik nicht, und dann wird die Kommunikation ein Problem."

"In diesem Jahr haben wir in bestimmten Positionen bereits damit begonnen, und wir sehen schon jetzt den Nutzen. Gleichzeitig ist es aber auch eine Frage der Kontingenz, denn es ist nicht sehr realistisch zu glauben, dass man 24 Rennen machen kann, ohne weiteres Personal in der Hinterhand zu haben und dass alle ohne Krankheiten durch die Saison kommen. Daher haben wir definitiv ein etwas anderes Modell für das nächste Jahr in Betracht gezogen", so Komatsu.