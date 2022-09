Warum der Schlaf nicht nur in Singapur ein Problem ist

(Motorsport-Total.com) - Wenn die Formel 1 diese Woche nach Singapur zurückkehrt, werden sich alle, die in diesem Sport arbeiten, vor allem auf den Schlaf konzentrieren und darauf, wie sie genügend Schlaf bekommen können.

Beim Nachtrennen in Singapur bleiben die Teammitglieder in der europäischen Zeitzone

Seit dem ersten Nachtrennen im Jahr 2008 haben sich die Formel-1-Mitarbeiter daran gewöhnt, sich an den Zeitplan anzupassen, indem sie bis zum Morgengrauen aufbleiben und bis zum frühen Nachmittag schlafen, um die europäische Zeit einzuhalten. Vor dem Hintergrund des unvermeidlichen Jetlags bei der Ankunft ist das aber nie leicht zu bewältigen.

Tatsache ist, dass guter Schlaf zwar ein Gesprächsthema im Fahrerlager rund um den Großen Preis von Singapur ist, dass er aber zu jeder Zeit einen entscheidenden Beitrag zur geistigen und körperlichen Fitness leistet. Für Formel-1-Fahrer und Teammitglieder, die einen hektischen Kalender mit mehr Nachtevents und mehr Reisen vor sich haben, wird dies zu einem immer wichtigeren Thema.

Mercedes-Teamarzt: Ohne guten Schlaf ist alles nichts

Deshalb suchen die Teams jetzt nach Möglichkeiten, die Schlafqualität von Fahrern und Crewmitgliedern zu verbessern. "Schlaf ist die Grundlage für alles, was wir in Bezug auf unser Wohlbefinden tun", sagt Mercedes-Teamarzt Dr. Luke Bennett.

"Man kann hart trainieren, man kann gut trainieren, man kann sich richtig ernähren, man kann all diese Dinge richtig machen. Aber wenn du nicht gut schläfst, wirst du nicht die Leistung bringen, die du brauchst. Und das gilt für die Mitglieder des Rennteams genauso wie für die Fahrer oder jeden anderen Athleten."

Als ehemaliger Traumaspezialist in Australien arbeitete Bennett als Freiwilliger bei den Grands Prix in Melbourne und Korea, bevor er zu Hintsa Performance kam, einer Organisation, deren Physios mit vielen Fahrern und Teams in der ganzen Welt zusammenarbeiten. In den letzten zehn Jahren hat er eine wichtige, wenn auch weitgehend unbemerkte Rolle dabei gespielt, Mercedes zu so viel Erfolg zu verhelfen.

Voller Formel-1-Kalender macht guten Schlaf noch schwerer

"In unserem Sport, in dem die Technologie so sehr im Mittelpunkt steht, wird die menschliche Leistung und das Wohlbefinden von den Teams wirklich geschätzt", sagt Bennett. "Aber sie haben oft keine Priorität mehr."

"Die Budgetbeschränkung hat das geändert. Jetzt wird wirklich Wert darauf gelegt, das Maximum aus den Menschen herauszuholen, die den Planeten bereisen und dieses Rennteam betreiben."

"Und das wird noch dringlicher bei einem Kalender wie dem, den wir nächstes Jahr haben werden, wo die Anzahl der Rennen zunimmt. Und die geografische Komplexität des Kalenders macht so etwas wie Schlaf zu einem absolut wichtigen Bestandteil der Leistung nicht nur der Fahrer, sondern des gesamten Rennteams."

Mercedes-Teamarzt: Schlaf auch für Konzentration entscheidend

Die Fahrer an einem aufreibenden Grand-Prix-Wochenende geistig fit zu halten, hat für die Menschen in ihrem Umfeld, insbesondere für ihre Physiotherapeuten, oberste Priorität. "Ich glaube, die meisten Leute wissen, dass es eine außerordentliche körperliche Erfahrung ist, bis zu zwei Stunden lang ein Auto zu fahren", sagt Bennett.

"Aber während des gesamten Rennwochenendes werden auch enorme kognitive Anforderungen an den Fahrer gestellt. Das Lenkrad hat 20 bis 30 Knöpfe, Menüs und Untermenüs, durch die er manchmal sogar von einer Kurve zur nächsten navigieren muss."

"Die Fahrer sitzen an einem Rennwochenende etwa sieben Stunden lang in technischen Besprechungen, und dann kommen noch unzählige Stunden Marketing- und Medienarbeit sowie Reisen hinzu."

"Man versteht schnell, warum Schlaf nicht nur ein sehr wichtiger Bestandteil der körperlichen Vorbereitung ist. Es geht auch darum, sicherzustellen, dass sie am Sonntagnachmittag Runde für Runde den Scheitelpunkt treffen können, wenn sie bis dahin ein außerordentlich anstrengendes Wochenende hinter sich haben."

Singapur-Japan das "brutalste Back-to-Back" aller Zeiten

Als Singapur zum ersten Mal auf dem Programm stand, stellte es die Teamärzte und Physiotherapeuten vor einige besondere Herausforderungen. Im Laufe der Jahre haben sie gelernt, wie sie die Fahrer in Topform halten können.

"Diese Veranstaltung ist mit ganz besonderen schlafbezogenen und physiologischen Belastungen verbunden", sagt Bennett. "Es wird zwar nach europäischer Zeit gefahren, aber wir haben dieses unglaublich helle künstliche Licht. Wir werden am Nachmittag geweckt und haben nach Sonnenaufgang Feierabend. Es ist also nicht so einfach, sich an die europäische Zeit zu halten."

"Für den Schlaf ist es eine unglaublich störende Woche. Dann haben wir einen Tag Aufenthalt und einen Flug nach Japan, wo wir sofort auf einen Tagesplan umsteigen. Das ist mit Abstand das brutalste Back-to-Back-Programm, das wir im Kalender sehen."

"Und in den vergangenen Jahren war es für die meisten eine Überlebensübung, das kann man wohl sagen. Jetzt haben wir Möglichkeiten, diesen Stress nicht unbedingt zu optimieren, aber ihn zu einem Zeitpunkt der Saison zu bewältigen, an dem sich die Meisterschaften entscheiden."

Wie der Schlaf für die Fahrer optimiert wird

"Im Idealfall beginnt es mit der Vorbereitung vor der Reise. Wenn man sich den Tagesplan ansieht, möchte man, dass der Fahrer vielleicht ein paar Stunden verschiebt, und das kann er in den wenigen Tagen vor der Reise effektiv tun", sagt Bennett.

"Man will den Flug entsprechend auswählen, je nachdem, zu welcher Tageszeit man ankommen will und welche Verpflichtungen man haben wird. Ich habe gehört, dass man sich aussuchen kann, auf welcher Seite des Flugzeugs man sitzt, was die Lichtexposition durch verschiedene Teile des Flugzeugs angeht."

"Wir werden dann darüber sprechen, wann genau man sich dem Licht aussetzt, wann man die Lichtexposition maximiert, wann man die Dunkelheit oder einen stark beschatteten Raum aufsucht, wann man in den späteren Stunden des Tages eine Sonnenbrille trägt, Melatonin-Präparate einnimmt und wann man Sport treibt und seine Mahlzeiten einnimmt. All diese Variablen fließen in einen wirklich guten Jetlag-Plan ein", so Bennett.

Mercedes-Teamarzt: Temperaturfaktor bei Schlaf wird immer wichtiger

Das Wichtigste ist jedoch, dass der Fahrer, wenn er endlich in sein Hotelzimmer zurückkehrt, ausreichend Schlaf bekommt: "Der Schlaf hat in den letzten Jahren wahrscheinlich eine Renaissance erlebt", sagt Bennett. "Ich glaube, man weiß zu schätzen, dass er nicht nur der Teil des Tages ist, der allen anderen Aktivitäten weicht. Er ist so wichtig für die Konsolidierung aller anderen wichtigen physiologischen Prozesse, die wir haben."

"Aber es geht nicht nur um den Schlaf. Ich denke, jeder weiß, wie wichtig das im Allgemeinen ist. Aber ich würde sagen, dass die Temperaturphysiologie im Zusammenhang mit dem Schlaf seit einem Jahr als ebenso wichtig anerkannt wird wie die Beeinflussung von Licht und Dunkelheit, die traditionell als die wichtigsten Variablen im Zusammenhang mit dem Schlaf angesehen wurden."

"Die Physiologie, wie sich die Temperatur auf die Tiefe des Schlafs, die Schlafphasen, die gesunden Phasen des REM- und Tiefschlafs auswirkt und wie sich dies auf die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit am nächsten Tag auswirkt. Das ist alles sehr eng mit der Temperatur verknüpft, und ich denke, das ist ein sehr spannendes Gebiet."

Wie Mercedes mit Temperatursensoren herumspielt

In diesem Jahr hat Mercedes einen interessanten Schritt unternommen, um das Thema weiter zu erforschen, indem es sich mit 'Eight Sleep' zusammengetan hat, einem Unternehmen, dessen Produkte sich darauf konzentrieren, wie sich die Temperatur auf den Schlaf auswirkt und wie man sie zur Verbesserung des Schlafs nutzen kann.

Der "Pod" von Eight Sleep ist in zwei Formen erhältlich, entweder als komplette Matratze oder als Matratzenbezug, der auch transportiert werden kann. Sie funktioniert in Verbindung mit einer Box, die neben dem Bett steht, und einer Telefon-App.

"Es handelt sich im Wesentlichen um eine Sensorschicht, eine Matratzenauflage, die man auf jeder Matratze installieren kann", sagt Matteo Franceschetti, Mitbegründer von Eight Sleep.

Warum normale Wearables nicht mehr ausreichen

"Sie erfüllt mehrere Funktionen. Zunächst einmal ist es so, als würde man auf einem Stethoskop schlafen. Es sind Sensoren eingebaut, die man nicht spürt, die aber in der Lage sind, alles über die Herzfrequenz, Atmung und Schlafqualität zu erfassen. Und wir erreichen in einigen dieser Dimensionen medizinische Genauigkeit, was bedeutet, dass das Bett mit einem medizinischen Gerät vergleichbar ist."

"Der Hauptunterschied zwischen uns und einem Wearable besteht darin, dass das Wearable die Daten aufzeichnet und sie an Sie weiterleitet. Aber viel mehr als das tut es auch nicht. In unserem Fall verwenden wir die Daten, um die Temperatur anzupassen und die Körpertemperatur zu kontrollieren."

Das ist der Schlüssel dazu, wie der "Eight-Sleep-Pod" den Schlaf verbessert, wie Franceschetti anmerkt: "Im Endeffekt kann jede Seite des Bettes eine andere Temperatur haben, und die Temperatur ändert sich im Laufe der Nacht, um die Erholung zu optimieren."

Konstante Schlaftemperatur ein Irrglaube?

"Wir haben das Rad nicht neu erfunden, denn es gibt bereits zahlreiche medizinische Beweise dafür, dass die Temperatur in der Nacht die Schlafleistung und die Veränderung der Körpertemperatur verbessern kann. Wenn man hört, dass Leute sagen: 'Sie sollten die ganze Nacht bei 20 Grad Celsius schlafen', dann ist das schlicht falsch."

"Der Grund dafür ist, dass die Temperatur von 20 Grad Celsius für eine von acht Stunden ausreichen könnte. Aber für die anderen sieben Stunden braucht man eine andere Temperatur. Und genau das tut unser Gerät".

Franceschetti betont, dass die Idee darin besteht, das zu fördern, was das Unternehmen als Schlaffitness bezeichnen: "Alles begann zunächst mit einer bestimmten Vision, die wir intern hatten", sagt er. "Wenn man an Bettwarenfirmen denkt, denkt man meistens an Komfort und Gemütlichkeit. Unser Ansatz war schon immer anders, denn ich war früher ein Sportler."

Welche Vorteile Fahrer durch einen besseren Schlaf haben

"Und ich habe immer daran gedacht, dass Schlaf nicht nur Entspannung bedeutet, sondern auch Erholung. Und so sind wir auf das Konzept der Schlaffitness gekommen, das bedeutet, dass man sich anstrengen muss, so wie man es im Fitnessstudio tun würde. Aber dann wacht man völlig erfrischt, energiegeladen und gesünder auf."

Was sind also die konkreten Vorteile eines besseren Schlafs für einen Sportler wie einen Rennfahrer, oder auch für jeden anderen? "Es gibt einige offensichtliche Vorteile", sagt Franceschetti. "Zum Beispiel die Reaktionszeit, die geistige Klarheit, die kognitive Leistung und die Konzentration, was ziemlich offensichtlich ist."

"Aber es gibt auch Effekte zweiter Ordnung, nämlich Auswirkungen auf die eigene Gesundheit. So sind eine niedrigere Herzfrequenz und eine höhere Herzrhythmusvariabilität ein weiterer Indikator für körperlichen Stress und Erholung sowie eine insgesamt bessere Gesundheit. Wenn man mehr Energie hat, isst man wahrscheinlich besser und vermeidet Junkfood, und man hat wahrscheinlich bessere Laune."

Guter Schlaf beugt auch Verletzungen vor

"Letzten Endes basiert die Gesundheit auf drei Säulen: Schlaf, Ernährung und Fitness. Aber der Schlaf ist wirklich das Fundament, denn wenn man fünf Nächte hintereinander nur zwei Stunden pro Nacht schläft, dann kann ich Ihnen sagen, dass Sie sich beschissen ernähren und nicht trainieren können!"

"Andere Effekte zweiter Ordnung sind Verletzungen. Wenn man sich richtig erholt und richtig schläft, kannst man Verletzungen vermeiden, was für Sportler ein wichtiger Faktor ist." Die Mercedes-Fahrer und die wichtigsten Teammitglieder haben in dieser Saison die Produkte von Eight Sleep zu Hause verwendet, die ihnen vor und nach der Reise zu den Rennen nützliche Dienste leisten.

Der nächste Schritt besteht darin, die tragbare Matratzenauflage zu transportieren und in den Hotelzimmern bei jeder Veranstaltung zu installieren, um sicherzustellen, dass diese Vorteile an den Rennwochenenden voll zum Tragen kommen.

Verbesserung der Schlafqualität um 30 Prozent?

"Wir sprechen mit einem der Fahrer, um zu sehen, ob wir den Pod bei allen verbleibenden Rennen der Saison in seinem Hotel installieren können", sagt Franceschetti. "Sicherlich werden einige Rennen sehr einfach sein, und es wird ein Kinderspiel sein, dies zu realisieren. Einige andere sind vielleicht schwieriger."

"Aber die Idee ist, dass wir mit der Zeit, wenn sich die Beziehung zwischen Eight Sleep und Mercedes entwickelt, dieses Programm ausweiten und sicherstellen können, dass die Fahrer und alle Ingenieure es in jedem einzelnen Rennen des Jahres haben." In einem Sport, in dem marginale Fortschritte zählen, hat Mercedes vielleicht einen nützlichen zusätzlichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz gefunden.

"Wenn wir sagen, dass wir Ihre Schlafqualität um 30 Prozent verbessern können, stellen Sie sich vor, ich könnte Ihnen sagen, dass ich Ihre Kraft um 30 Prozent verbessern kann", sagt Franceschetti. "Wenn Sie den gleichen Rahmen für Energie, Klarheit und Reaktionszeit verwenden, dann ist eine Verbesserung um 30 Prozent eine große Sache."