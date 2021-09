Zandvoort: Steilkurve wurde noch mit Charlie Whiting geplant

"In dieser Hinsicht ist sie nicht mehr so herausfordernd", gibt Zaffelli zu. "Jetzt ist die Herausforderung, eine andere Linie zu finden, um einen Überholversuch zu machen und mutig genug zu sein, um ganz nah an die Mauer zu fahren. So wie bei Tom Cruise in Tage des Donners. Irgendwie so. Ich habe an diesen Film gedacht, als wir sie designt haben."

© Copyright 1‌996 - ‌2021 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.