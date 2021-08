Formel-1-Liveticker: Alonso: Habe von Michael Schumacher "so viel gelernt"

Wir starten heute mit Fernando Alonso in diesen Tickertag. Der Spanier hat anlässlich seines 40. Geburtstages kürzlich dem britischen TV-Sender 'Sky' ein Interview gegeben. Darin ließ er seine Karriere Revue passieren, unter anderem fiel natürlich auch der Name Michael Schumacher. In seinen ersten Jahren in der Königsklasse war der Deutsche das Maß aller Dinge, Alonso konnte schließlich 2005 mit Renault die Siegesserie des siebenmaligen Weltmeisters stoppen und sich im WM-Kampf durchsetzen. "Michael ist eine Legende des Sports. Ich habe so viel von ihm gelernt, in den Jahren 2001, 2002, 2003, 2004. Und dann, 2005 und 2006, kämpften [wir] Seite an Seite und Rad an Rad mit ihm. Man muss Michael auf eine andere Art und Weise respektieren als jeden anderen Fahrer", zollt ihm der Spanier Respekt.

Heute hat die Formel 1 bekannt gegeben, dass der Grand Prix von Japan abgesagt wird. Das Rennen in Suzuka hätte ursprünglich am 10. Oktober stattfinden sollen. Doch aufgrund der steigenden Corona-Zahlen hat die Regierung die Notbremse gezogen. "Nach laufenden Gesprächen mit dem Promoter und den Behörden in Japan hat die japanische Regierung beschlossen, das Rennen in dieser Saison aufgrund der anhaltenden Komplexität der Pandemie im Land abzusagen", heißt es in einem Statement von Liberty Media. "Die Formel 1 arbeitet nun an den Details des überarbeiteten Kalenders und wird die endgültigen Einzelheiten in den kommenden Wochen bekannt geben." Schon im Vorjahr habe der Sport bewiesen, dass man sich anpassen und "Lösungen für die anhaltenden Unwägbarkeiten" finden könne.

