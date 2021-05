Lando Norris erklärt: Die Gründe für den neuen McLaren-Vertrag

(Motorsport-Total.com) - Lando Norris hat einen neuen "Mehrjahresvertrag" mit McLaren unterschrieben. Am Rande des Monaco-Rennwochenendes spricht der Brite über seine Entscheidung und die Beweggründe dahinter. Und der 21-Jährige verrät, wie die Verhandlungen bei einem Abendessen mit McLaren-Geschäftsführer Zak Brown gelaufen sind. "Ich wusste nicht, was ich sagen sollte", gesteht er.

"Ja, das war es", entgegnet Norris zunächst auf die Frage, ob es eine einfache Entscheidung für ihn war, den neuen Vertrag zu unterschreiben. "Ich bin sehr glücklich, wo ich gerade bin und wie die vergangenen zwei Jahre gelaufen sind. Ich bin an einem guten Ort angekommen, als Person, und bin glücklich im Team."

Norris hat 2017 seinen ersten Vertrag als dritter Fahrer bei McLaren unterschrieben, 2019 erhielt er erstmals einen Platz im Stammcockpit. Nach einer erfreulichen Debütsaison wurde die Partnerschaft im Herbst desselben Jahres bis einschließlich 2022 verlängert. Nun hat er darüber hinaus "mehrere weitere Jahre" angehängt.

"Keine Zeit verschwendet": Norris musste nicht lange überlegen

"Zunächst ist es gut, in der Formel 1 zu bleiben und das machen zu können, was ich liebe - aber auch mit jenem Team, mit dem ich diese Reise begonnen habe. Ich freue mich sehr, dass wir diese Geschichte gemeinsam weiterschreiben."

Norris konnte in seinen drei Jahren in der Königsklasse bislang zwei Podestplätze einfahren (Spielberg 2020, Imola 2021) und McLaren zum Aufschwung verhelfen. Gemeinsam mit Carlos Sainz schaffte er im Vorjahr das große Ziel und fuhr den dritten WM-Rang bei den Konstrukteuren ein.

Er habe "keine Zeit verschwendet" und habe auch nicht lange darüber nachdenken müssen, ob er das neue Angebot annehmen soll. "Das Team vertraut mir und ich vertraue ihnen. So einfach ist das. Und je früher wir das aus dem Weg schaffen, desto eher können wir uns auf unsere Arbeit in den nächsten Jahren fokussieren."

Nachsatz: "Es gibt andere Teams und Fahrer, die sich über ihre Situation sorgen müssen. Ich werde versuchen, daraus einen Vorteil zu schlagen." Denn er selbst gehört nun zu einer erlesenen Gruppe von nur wenigen Piloten, die einen langfristigen Vertrag unterschrieben haben.

Bekannt war bereits zuvor, dass Max Verstappen bis Ende 2023 an Red Bull gebunden ist, Charles Leclerc gar bis 2024 an Ferrari. "Ich denke, wir habe wohl ein paar Leute damit überrascht, dass wir es so früh im Jahr bekannt gegeben haben."

Erste Gespräche haben bereits "vor einer Weile" begonnen, ergänzt Norris. "Wir wollten es einfach so schnell wie möglich aus dem Weg schaffen." Allerdings gesteht er in diesem Zusammenhang auch, dass er nicht unbedingt wusste, wie er mit der Situation umgehen sollte.

Vertrag beim Abendessen mit Brown besprochen

"Ich habe das Thema bei einem Abendessen mit Zak vor einer Weile zur Sprache gebracht. Ich wusste nicht wirklich, was ich tun oder sagen sollte. Er meinte dann, wir reden einfach ein wenig über die Zukunft." Der 21-Jährige gesteht, dass er mit der Situation ein wenig überfordert war.

"Ich meinte dann, ob wir jetzt schon mit Gesprächen beginnen sollten? Oder ob wir lieber später im Jahr darüber sprechen? Denn ich wusste einfach nicht, wann ein guter Zeitpunkt dafür wäre." Ein wenig unbeholfen fragte er sich auch, wie er die Angelegenheit am besten auf den Tisch bringen könnte.

"Das war so, als würde ein Junge das erste Mal ein Mädchen ansprechen, ein wenig seltsam einfach. Ich wusste nicht, wie ich die Konversation beginnen sollte. Aber zu jenem Zeitpunkt haben sie im Team schon darüber geredet, Zak mit Andreas [Seidl]."

Die McLaren-Teamführung rund um Geschäftsführer Brown und Teamchef Seidl war sich schnell einig, dass man Norris gerne behalten würde. "Daher haben wir dann die Gespräche begonnen, von da an lief es reibungslos. Aber es war ein wenig seltsam für mich, das anzusprechen, da ich zuvor noch nicht in dieser Position war."

Er erinnere sich nur an Gespräche vor seiner ersten Unterschrift für 2019 und die Vertragsverlängerung im Jahr darauf. "Doch nun bin ich zum ersten Mal fast am Ende [der Vertragsperiode] angekommen. Und ich wusste einfach nicht, was zu tun ist. Das war schon ein wenig lustig."

Schlussendlich konnte er sich aber schnell mit dem Team auf einen Deal einigen. In seinem Statement zur Bekanntgabe des neuen Vertrags sprach der Brite von seinen großen Zielen mit McLaren, er träume von Rennsiegen und Weltmeistertiteln. Doch ist das realistisch?

Nicht nur Siege und WM-Titel sind wichtig

"Das möchte ich erreicht haben, wenn ich meine Karriere in der Formel 1 beende", stellt er klar. Norris selbst weiß, dass er wohl nicht schon im nächsten Jahr um die WM-Krone fahren wird können. "Wir streben danach und hoffentlich werden wir näher dran sein als derzeit."

Ein Ultimatum will er seinem Team nicht stellen: "Ich sage jetzt nicht zu den Jungs, wir müssen es nächstes Jahr schaffen, sonst bin ich weg. Ich bleibe gerne noch ein paar Jahre hier und arbeite weiterhin hart daran, denn das wird den Erfolg am Ende noch versüßen und es noch besonderer machen."

Der Weltmeistertitel sei sein ultimatives Ziel, betont Norris. Ebenso wichtig war ihm bei seiner Entscheidung ein ganz anderer Faktor: Loyalität. "So gern ich auch Rennen und Weltmeisterschaften gewinnen will, so gibt es auch andere Dinge, die mir wichtig sind. Ich möchte sicherstellen, dass ich genieße, was ich tue."

Das gewohnte Umfeld bei McLaren war ein wichtiges Argument für eine weitere Zusammenarbeit. Die Freundschaften und Beziehungen mit seinen Mechanikern, seinen Ingenieuren und den Mitarbeitern in der Fabrik seien für Norris ebenso wertvoll wie die Performance auf der Strecke.

"Jeder arbeitet so gut zusammen im Moment, ich liebe es. Es erleichtert mir [die Entscheidung], mit den Leuten zu arbeiten, die ich kenne, und nur zwei Minuten zur Fabrik fahren zu müssen. Das sind die Dinge, die mir gefallen."

Nachsatz: "So viel mir Erfolge und Siege bedeuten, so viel bedeutet mir auch Freude und Spaß am Leben. Und da spielt auch Loyalität eine große Rolle." Schon in seinen Nachwuchskategorien war Norris auf Stabilität und Konstanz in seinem Arbeitsumfeld aus. "Das hatte ich auch bei Carlin", ergänzt er.

Loyalität, Kontinuität, Motivation & Teamgeist

Ein weiterer Faktor, der für eine Verlängerung der Beziehung gesprochen hat, sei die Atmosphäre bei McLaren. Seit er 2017 Teil des Rennstalls wurde, konnte er einen großen Veränderungsprozess miterleben. "Die Gesichter sind noch dieselben, die ich schon an meinem ersten Tag gesehen habe."

Aber: "Der große Unterschied ist die Moral und die Motivation - die Energie. Wenn man jetzt in die Fabrik geht, dann ist jeder viel glücklicher und lächelt viel mehr, das ist toll. Alle sind viel aufgeregter und wollen versuchen, den nächsten Schritt zu setzen und den Abstand zu Mercedes und Red Bull zu verringern."

Mit jedem Topresultat und jedem Podestplatz steigere sich die Motivation und der Teamgeist, konnte Norris beobachten. "Das ist cool. Das ist die große Veränderung - diese Energie innerhalb des Teams." Mit dieser positiven Einstellung und dem wiedererlangten Siegeswillen geht der Rennstall in eine neue Ära.

Die großen Regeländerungen 2022 sollen McLaren dazu verhelfen, die Lücke zur Spitze endgültig wieder zu schließen und an alte Erfolge anzuknüpfen. Dieser Umbruch spielte auch eine Rolle in Norris' Überlegungen. Denn: "Speziell vor dem nächsten Jahr möchte man als Team aber auch Fahrer Stabilität."

Der Brite weiß um die großen Zukunftspläne von McLaren und den Fortschritt, den das Team seit der katastrophalen Honda-Ära (2015 bis 2017) geschafft hat. "Diese Kontinuität bei all den neuen Regularien ist wichtig."

"Ich konnte dank unseres Aufschwungs in den vergangenen Jahren viel Selbstvertrauen tanken, speziell für das nächste Jahr. Für ein Team ist es ein Vorteil, mit einem Fahrer weiterzuarbeiten und diese Kontinuität zu haben."

Reglement 2022: "Mercedes & Red Bull ganz vorne"

Norris bleibt dennoch realistisch. Er weiß, dass McLaren im Normalfall in dieser Saison kein Rennen gewinnen wird. Aber: "Wir haben eine deutlich bessere Chance, den nächsten Schritt im kommenden Jahr zu machen." Aktuell sei man noch nicht "super nahe" an den Topteams dran.

"Wir haben immer noch recht viel Arbeit vor uns. Mit dem neuen Reglement ist das kommende Jahr eine Unbekannte. Ich persönlich habe keine Ahnung, wo wir stehen werden. So vieles wird sich ändern. Und ich denke, wir werden weiterhin Mercedes und Red Bull ganz vorne sehen."

Denn die beiden dominierenden Rennställe haben so viel mehr Ressourcen zur Verfügung und können den Fokus nun schon früher auf das nächstjährige Auto legen, argumentiert der Brite. Im Konzert der Großen möchte McLaren trotzdem so schnell wie möglich wieder mitspielen.

Um diesen Schritt zu schaffen, hat sich die Mannschaft nicht nur die Dienste von Norris gesichert, auch in die Infrastruktur wird investiert. "So viel passiert gerade, zum Beispiel ist der Windkanal ein großes Projekt." In Woking wird aktuell ein neuer Windtunnel gebaut.

Das ist nur eines von mehreren Vorhaben, die Teamchef Seidl nach seiner Ankunft 2019 angestoßen hat. "Wir haben noch viele Bereiche, in denen wir uns verbessern müssen - als Team, nicht nur das Auto. Die Pläne, die implementiert wurden dafür, sind sehr gut."

Als Pilot habe er dabei zwar keine Entscheidungsmacht, dennoch gibt Norris zu, dass gewisse Entwicklungen innerhalb des Teams auch seine Vertragssituation beeinflusst haben. "Das sind solche Dinge, die man als Fahrer gerne sieht."

Ricciardo scherzt: "Was für eine große Überraschung!"

"Andreas und Zak haben mir gesagt, was man als Fahrer hören will. Das war ein guter Schub fürs Selbstbewusstsein." Das erklärt auch Norris' Aussage, dass er sich sehr wohl in seiner aktuellen Position fühle, auch wenn er derzeit nicht um Siege oder WM-Titel fahren könne.

Seine persönliche Zukunft ist eng verwoben mit jener des McLaren-Rennstalls, das Team hat das Nachwuchstalent aufgebaut und setzt auf Norris als neues Aushängeschild neben Daniel Ricciardo. Der Australier hat selbst im Vorjahr einen Vertrag über mehrere Jahre unterschrieben.

Die Fahrerpaarung in Orange ist demnach in den kommenden Saisons "einzementiert" - wie lange beide Fahrerverträge exakt laufen, wollte das Team nicht bekannt geben. "Ich wollte schon scherzen und sagen, was für eine große Überraschung das ist!", reagiert der Australier schmunzelnd auf die Neuigkeit.

"Ich denke, das war zu erwarten. Das ist gut für das Team. Wir sind nun beide langfristig gebunden", freut er sich und erwartet daher zu Saisonmitte keine unangenehmen Fragen über die Zukunft. Norris' habe einen starken Saisonstart hingelegt, merkt Ricciardo an. Das Team sei sehr glücklich mit seinem Teamkollegen.

Aber wir gut ist das britische Talent wirklich? "Es ist noch zu früh, um sagen zu können, dass er mein bislang härtester Teamkollege ist. Er hat definitiv bewiesen, dass er schnell ist. Er hat in diesem Jahr einen Schritt gemacht und fühlt sich sehr wohl."

Der erfahrene Grand-Prix-Sieger weiß aus eigener Erfahrung, dass ab der dritten Saison ein neuer Abschnitt beginnt. "Da beginnst du erst wirklich, deine Ziele zu erreichen, sozusagen."

Norris will Teamleader werden: "Darum bin ich hier"

Im Gegensatz zu Ricciardo, der Carlos Sainz' Cockpit 2021 übernommen hat, ist Norris bei McLaren bereits etabliert. Er wurde als das nächste große Talent nach Lewis Hamilton angepriesen. Wird er der neue Teamleader?

"Das ist mein Ziel", entgegnet der 21-Jährige selbstbewusst. "Das möchte ich erreichen. Ich möchte der Kerl sein, der das Team führt. Derjenige, der schon viele Jahre dabei ist und dem Team durch die schlechten Zeiten geholfen hat und ihnen zu besseren verhilft."

Ein weitere Aspekt, der in seine Überlegungen eingeflossen ist: "Darum bin ich noch hier. Darum habe ich für ein paar weitere Jahre unterschrieben, weil ich in dieser Position sein möchte." Schon in seinem dritten Jahr habe sich seine Stellung geändert, da mit Ricciardo ein neuer Pilot ins Team gekommen ist.

"Ich spüre, dass ich mich als Fahrer verbessert habe, ich übernehme mehr Verantwortung und führe das Team mehr und mehr."

All diese Faktoren haben dazu geführt, dass Norris bei McLaren verlängert hat. "Das war keine schwierige Entscheidung. Ich bin glücklich, da wo ich bin. Ich musste nicht über vieles nachdenken, um meine Unterschrift darunter zu setzen."