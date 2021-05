Fernando Alonso: Hamiltons Leistungen werden nicht genug gewürdigt

Hamilton feierte am vergangenen Sonntag in Barcelona seinen 98. Sieg in der Formel 1 und durchbrach zudem am Vortag die magische Marke von 100 Polepositions . Beides sind einsame Rekordmarken in der Königsklasse. "So etwas schafft man nur, wenn man auf Top-Level performt. Ich weiß nicht, ob genug gewürdigt wird, was er macht", sagt Alonso mit Blick auf seinen früheren Teamkollegen.

