Der Formel-1-Freitag im Rückblick: Best of Social Media

Das berühmte Tennisturnier soll am 8. Februar starten und laut McLaren-Pilot Daniel Ricciardo auch Formel-1-Fans Hoffnung machen. Denn der Australien-Grand-Prix musste aufgrund der Corona-Situation seinen Kalender-Platz als Saison-Eröffnungsrennen am 21. März räumen und soll nun am 21. November stattfinden. "Ich bin ein großer Tennis-Fan und werde es mir anschauen", wird Riccardo von 'The Age' zitiert. "Ich hoffe, dass sie es schaffen, weil es in gewisser Weise eine Vorlage dafür ist, wie wir unser Event im November hinbekommen." Denn auch an der Umsetzung im November gibt es noch immer Zweifel. "Wenn es für die Open reibungslos läuft, ist das großartig für uns." Knackpunkt für die großen Sportveranstaltungen sind auch die zweiwöchigen Quarantäne-Vorschriften. "Es wäre für uns niemals realistisch gewesen, eine 14-tägige Quarantäne für eine Veranstaltung zu verhängen, die vier Tage dauert. Beim Tennis ist man potenziell zwei Wochen dort, also macht es in dieser Hinsicht mehr Sinn", so Ricciardo. "Ich hätte nicht wieder nach Melbourne kommen wollen, so wie letztes Jahr, wo alles kurz vor dem Start war, und dann wird es wieder abgesagt. Es war so eine große Schande für alle, ein zweites Mal wäre noch schlimmer gewesen. Die Verlegung in den November gibt uns die Chance, ein richtiges Event zu haben, und das ist es, was wir uns erhoffen."

