Valtteri Bottas lästert über "Couch-Kritiker"

(Motorsport-Total.com) - Mit den Worten "To whom it may concern: f*ck you!" hat sich Valtteri Bottas in der Formel 1 ein Markenzeichen gemacht. Der Finne, der wegen seiner bisherigen Chancenlosigkeit gegen Lewis Hamilton bei Mercedes immer wieder in die Kritik geraten ist, schlägt erneut zurück und macht sich über "Couch-Kommentatoren" lustig.

