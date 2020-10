Boxenfunk im Wortlaut: So hat Hamilton auf seine Sotschi-Strafe reagiert

Hamilton fährt zunächst aus der Box und meldet, dass sich der Wind verändert habe. Sein Renningenieur Peter Bonnington bestätigt das und sagt, dass der Wind am Rennsonntag "anders als am Freitag" sei. Außerdem merkt Bonnington an: "Wir starten in der Boxengasse in der gleichen Position wie in FT3." Eigentlich eine klare Anweisung, die Hamilton aber in Frage stellt.

