Nico Rosberg: Formel 1 sollte 2020 auf zwei Rennen pro Strecke setzen

Was Rosberg meint: Ein Ausfall in einer Saison mit nur zehn Rennen wiegt beispielsweise doppelt so schwer wie in einer Saison mit 20 Rennen. Deswegen müsse es das Zahl sein, 2020 noch so viele WM-Läufe wie möglich unterzubringen. Entsprechende Pläne gibt es auch bereits, sowohl in Spielberg als auch in Silverstone denkt man aktuell über ein zweites Rennen nach .

