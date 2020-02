Bezahlsender Sky: "Grundsätzlich bleiben wir bei unserem Konzept"

Außerdem kündigt Valks an: "Sascha Roos wird an einigen Donnerstagen oder den Tests in Barcelona vor Ort an der Strecke sein." Der Kommentar aus dem Studio habe auch Vorteile, etwa das Analyse-Tool, erklärt der Sendechef. "Das gäbe es in den Kabinen vor Ort nicht. Was die Sicht der Kommentatoren während des Rennens angeht: Die ist in den Kabinen an der Strecke auch nicht besser."

© Copyright 1‌996 - ‌2020 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.