Highlights des Tages: Hamilton kündigt an: Werde 2020 eine "Maschine" sein

Lewis Hamilton schickt heute eine erste Kampfansage Richtung Konkurrenz. Der Brite schreibt auf Instagram: "Ich werde in diesem Jahr eine Maschine sein, besser als je zuvor." Begleitet wird der Text von einem Bild, auf dem er eine Säule in seinem neuen Haus umarmt. Er sei nun überglücklich in diesem Zuhause, das gebe ihm Kraft. "Ein eigenes Zuhause zu besitzen, das ich so sehr liebe und in dem ich so viele wunderbare Momente kreieren kann, erfüllt mich mit mehr Glück, als ich je dachte, dass ich verdienen würde." Er habe seinen Frieden in diesen Wänden gefunden, nun könne er sich besser fokussieren und Geist und Körper noch besser trainieren. "Ich werde in diesem Jahr eine Maschine sein, auf einem anderen Level als je zuvor!", kündigt der 35-Jährige an. Schon im Vorjahr bezeichnete er seine Saison zum sechsten WM-Titel als seine "beste" bisher.

