Highlights des Tages: Wofür Verstappen eine Extra-Trophäe bekam

Ex Formel-1-Pilot Jan Magnussen wagt nach langer Sportwagen-Karriere nun den Langstrecken-Angriff in der LMP2-Klasse. Dazu wird er demnächst mit dem dänischen Team High Class Racing testen. In dem Statement des Teams heißt es von Teamchef Nikolaj Johansen: "Es ist uns eine Ehre, dass wir Teil seines Traums sein dürfen, in der LMP2 in Le Mans zu starten und in Zukunft auch mit seinem Sohn Kevin anzutreten." Scheint fast so, als würden auch die Le-Mans-Pläne von Haas-Pilot Kevin Magnussen konkreter. Hier erfährst du mehr.

© Copyright 1‌996 - ‌2019 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.