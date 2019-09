Formel-1-Live-Ticker: Ferraris Singapur-Überraschung kein Update-Trick?

Es muss ein Wunder-Update gewesen sein, dass es Ferrari ermöglicht hat, ausgerechnet in Singapur Mercedes ein weiteres Schnippchen schlagen zu können, oder? Denkste! Selbst bei Ferrari ist man sich noch gar nicht so sicher, was im Endeffekt zum Doppelsieg geführt hat. "Das Aero-Update war auf jeden Fall ein Fortschritt, aber es kann nicht alles erklären", so Teamchef Mattia Binotto. "Ich glaube, Singapur ist eine sehr spezielle Strecke mit den engen Wänden. Da machen die Fahrer mit ihrem Selbstvertrauen auch einen Unterschied." Die Balance des Autos hab sich außerdem verbessert und die Reifen haben auch besser funktioniert. Mercedes-Boss Toto Wolff betont außerdem, es komme auch sehr darauf an "das beste aus dem Paket zu holen". "Auch wir hatten ein Paket, das in der Lage gewesen wäre, die Pole-Position und den Sieg zu holen. Aber wir haben zu viele Fehler gemacht und zu viele Chancen liegen gelassen." Hier kannst du dir noch einmal anschauen, was es in Singapur an Updates zu bestaunen gab:

© Copyright 1‌996 - ‌2019 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.