Formel-1-Live-Ticker: Reißt die Mercedes-Siegesserie in Kanada?

Hallo und herzlich willkommen zum Formel-1-Live-Ticker! Heute beginnt die Rennwoche in Montreal in Kanada, dem siebten Lauf zur Formel-1-WM 2019. Schön, dass Du mit dabei bist! Denn auf uns wartet ein schönes Programm an diesem Nachmittag, bis hinein in den Abend und die Nacht: der Formel-1-Medientag mit vielen Stimmen aus Fahrerlager und Boxengasse. Den Ticker bedient heute wieder Stefan Ehlen . Du erreichst mich am besten via Twitter unter @stefan_ehlen oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite. Falls Du eine Leserfrage hast, die meine Kollegen und ich im Ticker beantworten sollen, dann weißt Du, wohin Du Dich wenden kannst! ;-) Doch genug der Vorrede: Let's go racing!

