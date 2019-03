Verstappen 2019: Weniger Fehler, größere Titelchancen?

Doch ohne eine echte Standortbestimmung fällt es auch Verstappen schwer, eine konkrete Prognose für die bevorstehende Formel-1-Saison abzugeben. "Warten wir also ab, was in Melbourne passiert", meint der Red-Bull-Fahrer und fügt hinzu: "In den ersten Rennen ist es sehr wichtig, konstant zu agieren und Punkte zu sammeln - auch wenn es nicht um den Sieg geht. Da musst du zur Stelle sein und darfst nicht zu viele Zuverlässigkeitsprobleme haben. So hast du am Jahresende die Chance auf eine gute Position in der Gesamtwertung." Und im Idealfall auf den WM-Titelgewinn.

© Copyright 1‌996 - ‌2019 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.