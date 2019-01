Schumis WM-Titel 2000: Mechaniker "schämten sich ihrer Tränen"

"In dem Moment habe ich zum ersten Mal verstanden, was das wirklich für sie bedeutet hat. Sie hatten es so lange erfolglos versucht, so viele Jahre", so Kehm. "Es gab Mechaniker, die waren seit 25 Jahren im Team. Und sie fingen zu weinen an, schämten sich aber ihrer Tränen und versuchten, es zu verstecken. Ich habe in meinem ganzen Leben nie wieder etwas so Berührendes gesehen."

